神州觀察：民眾私隱遭出賣　百度作惡不嫌多

中國農村有句俗語叫「蝨多不咬，債多不愁」，意思是說，人被蝨子咬得太多，也就變得麻木了，不再感覺痛癢；欠債太多還不了，反而不再發愁，乾脆任由情況繼續惡化，哪怕再欠上一筆也無所謂。就像由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度本已是醜聞纏身，人人喊打，近日再爆出違法洩露公眾個人訊息問題，簡直死性不改。



內地官媒早前派出記者以臥底方式暗查騷擾電話源頭企業，揭發大量金融、教育培訓機構等電話推銷公司，皆會從銀行、地產中介及一些知名互聯網企業購買民眾的姓名、住址、電話號碼、工作單位等個人訊息，並形成環環相扣、源源不絕的黑色產業鏈，情況觸目驚心。當中早已聲名狼藉的百度公司亦赫然在列，有受訪公司直認「資源」主要來自百度等互聯網企業，百度更被指不但明碼標價進行交易，還可根據客戶需要「度身訂造」，即訂即取，叫人嘆為觀止。



豈料百度迅速作出回應，矢口否認公司曾幹過此種勾當，並一本正經地表示堅決抵制任何不法行為，一經發現立即報官，又說過往曾積極配合公安機關打擊損害網絡及訊息安全的行為。好在民眾對百度的根底早就一清二楚，任其再如何巧舌如簧亦只是徒勞，至少內地官媒不會隨便冤枉它吧？平日遭政府點名批評及處罰更是家常便飯，如今非要把自己裝扮成竇娥，不是存心在逗人發笑嗎？



想來人們應該不會忘記，李彥宏曾大言不慚地說過，中國人對私隱問題沒那麼敏感，用戶願意用私隱換方便，然後讓百度用民眾的私隱「做一些事情」。那麼百度這些年都做了些甚麼呢？是「百度全家桶」那樣的強行綑綁安裝，卻又叫人無法卸載？還是以「競價排名」方式只顧賺昧心錢，肆意坑害用戶？抑或想讓更多人成為「魏則西」，繼續以鮮血鋪築無盡的維權之路？百度從「無良」到「百毒」再到「百度已死」，一路作惡可謂不計其數，又有誰會對其出賣民眾個人訊息一事表示懷疑？



其實並非民眾不在乎個人私隱，而是處身大數據時代，民眾面對這樣的壟斷型互聯網公司根本沒有選擇的權利，一些無良企業眼中只有利益而無誠信，早就忘了應該履行的社會責任，進而將用戶對他們的信任無情出賣，想躲也躲不開，想逃也逃不掉；結果是私隱被騙了去，換來的麻煩卻比「方便」多得多，民眾才是真的冤。



而像百度之類的無良企業，儘管作惡不斷並招致民怨沸騰，卻仍能有恃無恐，興風作浪，說到底還是當局的監管失職所致，處罰起來總是太寬鬆、太軟弱，根本起不到阻嚇作用，當局一再助紂為虐才是問題的根源。



