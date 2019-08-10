世界視線：美步槍會勢轉弱　加強管制此其時

美國近日接連發生集體槍擊血案，導致死傷枕藉，據聞總統特朗普在民意壓力下有意推動立法收緊槍械管制。一如所料，此舉遭到全國步槍協會（NRA）強烈反彈，行政總裁拉皮埃爾警告特氏，若一意孤行，將導致支持者流失。



美國媒體報道，特朗普最近多次徵詢幕僚及黨友，是否支持他立法擴大購槍者背景審查或簽署相關行政命令收緊槍械管制，不少共和黨籍國會議員進諫，強調「擁槍權」對大部分支持者來說，神聖不可侵犯。NRA甚至警告，特朗普若真的管制槍械，明年的選情勢必凍過水。



然而，特朗普的政治盤算可能有點不同。奪命槍擊案件無日無之，即使是捍衞擁槍權的保守派民眾的立場亦不得不有所鬆動。最新一項民調顯示，在一六年投票給特朗普的受訪者當中，九成人支持對購槍者實施強制背景審查；而在如今仍然對特氏持正面看法的受訪者中，亦有高達八成九支持就背景審查立法。眾所周知，特朗普本身並無太多意識形態的堅持，是徹頭徹尾的政治投機分子，如果加強槍管真的沒有「後顧之憂」，又可以讓他有本錢吹噓「成就超越歷任總統」，無疑是一宗划算的「買賣」。



同樣重要的是，一度隻手遮天的NRA目前醜聞纏身。該會今年經歷連番權力鬥爭，前主席、曾任海軍陸戰隊中校的諾思早前去信NRA的執委會，指控拉皮埃爾挪用超過一百萬港元公款購買私人物品，雙方結下了樑子，儘管事件以諾思下台告終，但有關當局仍然對拉氏的財務狀況進行調查，NRA正處於風雨飄搖、自顧不暇的狀態，特朗普真的有心在槍械管制方面「建功立業」，現在正是最好時機。



當然，以特朗普的精明，絕對不會把雞蛋放在同一個籃子內。人們可以看到，在譴責白人至上主義方面，特氏至今仍未鬆口，只肯大而化之地譴責「一切形式的暴力、優越主義」；至於加強槍械管制方面，特朗普日前亦強調必須跟打擊非法入境的法例掛鈎，左右逢源、兩邊通吃的政治意圖，路人皆見。



