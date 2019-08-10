解決暴亂的方法，只能由特區政府動用警察用公權力制止，制止的最有效方法是拘捕，從前線暴亂的暴徒開始，一直循暴亂生產線順藤摸瓜地把參與和幕後策動的人都拘捕起來，要他們面對法律的懲治，不可能免罪，不可能特赦，而是有罪必究。即使最後司法部門不合作輕判，也要昭告天下，他們是暴徒。最好的是把他們收取金錢和外國勢力支持的證據披露，讓天下知道他們示威暴亂的政治理想是虛假的，一般老百姓不要被蒙騙。



事實上，警察不應困守在警署內，而是要主動出擊，集中兵力，一處一處地搜捕圍捉參與暴亂的暴徒。要出動水炮車，用食用顏料把暴徒記錄下來，驅趕旁觀的無聊群眾，也警告真的或假的記者迴避，不要成為暴民的屏障。



一如我在本欄不停地說，只要政府有決心，香港警察有足夠的力量來平亂，不用像一直以來拖着警察的後腿，讓前線警察受傷受辱，暴徒卻受到鼓勵，更加肆無忌憚地遍地開花，到處破壞。



當中央政府說要從戰略的角度來審視香港的事件，公開指出有「顏色革命」的特徵，便是香港的事件並不是香港一地的事，而是涉及國家安全，涉及外國勢力入侵。中央政府應對之策，便不是讓特區政府孤身迎敵，迎的敵人不僅是香港的暴民，更是他們背後的策動者，包括本地和來自外國者。中央政府這樣提出，便是重新定性香港的事端──不但是暴亂，而且是針對中國在港主權的挑戰，並且引進外國勢力。



正因如此，中央政府便不可能撒手不理。一是有關部門必然要出動，以應付涉及國家安全的行為，尤其是外國勢力的介入。二是為維護國家主權、治權，必然督促特區政府積極主動地止暴平亂，警察的工作再不會受特區政府內部投降派勢力阻撓約束。



於是，當可預見的是：對任何非法的示威和暴亂，警察將全力鎮壓，拘捕犯罪者，不再縱容。



也於是，在中央政府的強硬態度面前，暴亂策動者會知難而退？抑或是變本加厲驅動無知的青少年衝擊警察、破壞香港的秩序？後者必然會有更大衝突。但激進的青少年人數有限，部分在政府強硬態度前畏縮不前，部分在政府大規模拘捕搜捕下，衝擊的力量會愈來愈小。



警權是維護社會秩序，而近月的暴亂已經邁向全面失控的邊緣，不迅即止暴的話，香港會淪為暴徒控制。公權力的武力是迫不得已而用，也是養兵千日，用在一時。形勢正在轉變，相信是止暴可期。