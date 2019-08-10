香港有英夷殖民統治的漫長歲月，九七回歸前後有濃厚的戀殖反共背景，落實「一國兩制」時，又和中國改革開放、大國崛起與美國西方既合作又衝突的博弈相同步及深切關聯，所有這些令香港必有產生現代漢奸的土壤條件。只是，和平年代漢奸問題不易顯現，漢奸人物及其言行要有適當機會才會凸顯，為世人所見。與此同時，現代香港漢奸還有時代偽裝迷惑視聽，欺騙性頗強，人們要認清他們的真面目和危害性往往要有頗長的過程。



香港漢奸大致上脫胎於反對派，代表人物一個是大律師出身的李柱銘，他是反對派老牌政黨——香港民主黨的創黨主席；一個是商人出身的黎智英，他辦媒體充當反對派的喉舌，遂成反對派和美國勢力相勾結的幕後「金主」，成為指揮反對派興風作浪、反中亂港的總指揮。



這些現代香港漢奸的真面目、危害性，東方報業集團最早揭露、一直揭露，從一九九九年美國轟炸中國駐南斯拉夫大使館事件，到今天反修例風波和暴亂，整整二十年矣！從他們在立法會上大放厥詞為老美護航，到無數次跑到美國西方「哭秦庭」、「告洋狀」、「唱衰香港」，到今次率團提供各種反華亂港的黑材料，招引美西勢力介入香港，共謀組織掀起風暴，為山姆大叔在中美貿易戰開闢「香港戰區」側擊北京，遏華打華，整整二十年矣！



他們是香港漢奸，也是中國漢奸，所圖甚大，危害不輕。否則，老美的特朗普也不會對他們發動的「革命」讚揚有加，副總統、國務卿、眾議院議長等人把他們奉若上賓。如無漢奸之能、賣港之功，那是休想有此殊榮的。



當年汪精衞當漢奸，打出的旗號是「和平、反共、建國」。今日香港漢奸打出的旗號是「民主」、「反共」、「守護香港」、「香港獨立」等等。當年汪精衞當漢奸，尚不敢喊「為日本而戰」，今日香港漢奸則高喊「為美國利益而戰」，漢奸黎比汪漢奸更無恥、更囂張。然而，可惜的是，美國要通過「顏色革命」建立香港漢奸政府絕無可能，他們也絕無可能像汪偽漢奸般「建功立業」，遺憾乎？忿忿不平乎？