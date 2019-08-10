雷射筆是否攻擊性武器？這要看它是在甚麼人手裏。對真正的天文愛好者來說，雷射筆可以用來觀星；對不懷好意的暴徒來說，雷射筆可以傷人於無形。浸大學生會會長方仲賢一次購買十支雷射筆，究竟有何用途？大概只有白癡才會相信，這批雷射筆是用來觀星。最近的暴力衝突中，每次都有大批示威者以高能量雷射筆干擾警員執法，對人身安全構成嚴重威脅，這已足以說明一切，還有必要繼續爭論嗎？



香港社會就是如此不可理喻，反對派控制輿論，扼殺不同聲音，經常任意扭曲事實，把黑說成白，把白說成黑。反觀警方百口莫辯，有理說不清，只能愈描愈黑。也許正是因為警方動輒得咎，進退失據，加上疲於奔命，應付不暇，才導致部分前線警員情緒失控，竟然本末倒置，不敢對暴徒執法，反而欺負弱小，學漢奸黎口脗以粗言穢語辱罵女記者。



幸好，香港還有理性的一群。有團體收集市民意見，歸納出十一項訴求，包括立即展開二十三條立法、確認「六一二」示威衝突為暴動、追究所有暴徒刑責、成立獨立調查委員會追查反對派議員有否協助及參與暴亂、徹查外國反華組織資金在港流向、制訂「禁止示威蒙面法」等等。這就對了，既然香港有言論自由，就應該容許不同聲音，而不應該只有一言堂，反對派可以提「五大訴求」，別人自然也可以提「十一大訴求」，反對派可以觀星，別人自然也可以出聲。



「十一大訴求」中，最迫切莫過於制訂「禁止示威蒙面法」。反對派一直強調他們是在「公民抗命」，是在爭取民主自由公義，何其冠冕堂皇。既然如此，理應光明正大才對，為何有些示威者總是遮遮掩掩，不敢以真面目示人？日前三名所謂連登仔舉行記者會，竟然也戴着口罩見記者，更是令人啼笑皆非。在人們印象中，只有國際恐怖分子才會鬼鬼祟祟，因為他們根本見不得光。