一個社會是無數個體組成，每人有不同的政治理念、立場及需求，故此在表達意見時，一定會出現不同的聲音。社會出現矛盾很正常，最重要是如何化解。在文明社會，有很多個渠道發聲，例如形形色色的選舉。香港的實際情況是議員質素參差，破壞多於建設，甚至參與及煽動示威，而政府無能，施政失敗，內部管理一團糟，無法處理社會矛盾，反而積累民怨。



不同意見的市民失去互相尊重，變成惡言相向。小至個人之間意見衝突，先口角繼而動武，大至示威癱瘓社會、搞不合作運動、衝擊政府機關。反對派一直聲稱代表市民，又不斷誇大上街遊行的人數，其實網絡上鍵盤戰士來來去去都是那一群，其他市民為口奔馳一直在忍受「被代言」。經過多次嚴重暴力示威、罷工堵路，他們終於醒覺，要求回復社會秩序的聲音愈來愈強烈。



有團體收集了九萬名市民的意見，歸納出十一項訴求，包括確認六月十二日的示威衝突為暴動、追究暴徒刑責、成立獨立調查委員會追查參與及協助暴亂的泛民議員、徹查外國反華組織資金在港流向等等。



有意見促請盡快制訂「禁止示威蒙面法」，並指在不少西方國家已訂立相關法規。參與示威遊行是行使公民權利，堂堂正正，何懼以真面目示人，除非意圖不軌或另有陰謀，像近期在香港肆意違法，搞「顏色革命」的黑衫軍，不但蒙面甚至阻止別人拍攝其容貌，糾眾包圍及強迫拍攝者交出電話及刪圖。



黑衫軍聲稱自發及沒有「大台」，卻有大量物資支援，包括頭盔、口罩等裝備，有大型貨車作補給站，令人懷疑背後有外國的反華組織撐腰。還有，民主派議員究竟在暴亂中擔任甚麼角色，若果成立獨立調查委員會便可以查個明白及揪出黑手。



危急存亡之秋，沉默的一群也表達他們的訴求，不能讓家園毀在暴徒之手。