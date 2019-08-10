最近常常聽到有人用「偏執狂熱」四字形容年輕一代的「譁變」，這對於筆者這樣經歷過上一世紀六、七十年代，即所謂火紅年代，而又有份參與各種抗爭運動的人而言，真是百般滋味在心頭。



六七暴動雖說中國文革的武鬥延伸到香港，但肇因也有殖民地惡政治引發民怨的成分；「保釣」更是百分之一百的民族主義運動；中國人身份認同與回歸的論戰，以至大專學界的「放認關爭」（主要還是「認識祖國」），左翼運動因而出現「國粹派」與「社會派」兩條路線的鬥爭，其後的社會運動，為基層發聲，為弱勢出頭，多少也是帶着左翼的色彩。如果右派代表保守，左翼便是激進，香港在六、七十年代的社會運動，用今天的標準，是不是偏執狂熱？當年的國粹派或社會派頭頭，不少人其後在香港的政經傳媒文化學術各界位居要津，指點江山數十年；也有由反建制（港英）變成親建制（特區政府），風水輪流轉，這些曾經在火紅年代嶄露頭角的年輕人，如今變成今天年輕一代鄙夷的「廢老」。我們不妨問問這些已經「上了岸」的「既得利益者」，他們當年衝擊建制，挑戰權威和既成秩序，算不算「偏執狂熱」？



人不能無理想。無理想就缺乏了進步的動力，甚至失去生存的意義，但理想很容易陷於狂熱。狂熱主義（fanaticism）就是一種過度的偏執。所謂偏，是僅僅看到事理的一小部分，而認為自己已看到全部；所謂執，就是在思想上堅持自己的看法，在行動上堅持自己的做法，永遠不肯修改或稍稍退轉。狂熱主義的出發點，必然是一種未經理性調節的理想主義。但狂熱主義者很多時候同時也是絕對主義者。他們在各種有價值的事物中只承認一種，把它視為絕對的價值，而要求其他一切價值為之而犧牲。二十世紀的上半期，國家主義和布爾什維克主義，就是一種絕對主義。這時候的狂熱主義是一種精神病態，並且與野心相結合。狂熱主義者同時成為無限制的權力追求者。納粹黨人的提倡種種愛國暴行，是為了完成日耳曼民族神聖的歷史任務。共產黨徒則是為了無產階級利益（其實是自稱代表無產階級的黨的利益）而蓄意破壞一切，包含國家、家庭，以至個人的自由、幸福。這種狂熱主義為人類社會帶來的災難，真是罄竹難書。



然而今天香港年輕人對社會現象不滿，必然會有改進現實的衝動，而位高權重、高薪厚祿的官崽們以及社會上的既得利益者，除了為他們口中「極少數破壞社會秩序」的年輕人貼上偏執狂熱的標籤，自己又會否遵從理性的指示，痛切反省，查找原因？