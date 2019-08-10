京官近日頻頻就香港局勢發聲，更首次明確提到「顏色革命」，可見事態嚴重，尤其點名漢奸黎勾結外部勢力，是反修例政治風暴的幕後黑手，聲言「玩火者必自焚，該來的懲罰終將來到」，語氣用詞嚴厲。問題是，小市民已經惶惶不安兩個月了，黑手的懲罰究竟何時到來？最怕未等到懲罰到來，香港已被漢奸黎搞死，醫番都嘥藥費。



這絕非危言聳聽。香港在極短時間內由法治之區變成暴力之城，由旅遊城市變成動亂之都，暴徒更發展至向警方投擲汽油彈，隨處打砸縱火，機場大堂更一連三日被堵佔，廿二個國家對香港發出旅遊警示，愛爾蘭、澳洲、加拿大甚至調升至「高度警戒」級別。香港淪為生人勿近的恐怖城市，猶如翻版敍利亞，反對派和暴徒猶沾沾自喜，以為用這種自殘手段可迫使港府及中央跪低，殊不知未能推冧政權，先推冧經濟，裁員減薪潮、撤資結業潮很快就會到來。



明眼人都知，不管反對派和暴徒怎麼鬧下去，他們的奪權圖謀都注定無法得逞。最近中美貿易談判陷入僵局，美國對另外三千億美元的中國進口商品加徵一成關稅，中國隨即提出反制，拒絕購買美國農產品，並透過人民幣貶值抵銷關稅影響，足證中國鐵了心跟美國周旋到底。在這樣的情況下，一場由香港洋奴漢奸和英美外部勢力勾結聯手的政治風暴，一場被認定為顏色革命的奪權圖謀，中央有可能屈服嗎？



用霹靂手段，顯菩薩心腸。中央既已點名漢奸黎是幕後黑手，講明玩火者必自焚，那就沒有投鼠忌器的理由，必須重重一擊，將黑手徹底剷除。



事實上，香港回歸廿二年，亂足廿二年，特別以這兩個月最瘋狂，漢奸黎及壹淫媒「居功至偉」，中央必須下定決心撥亂反正，重新檢視對港政策，該改的改，該變的變，該出手的出手。惟有這樣，香港才有置之死地而後生的希望。