因修訂《逃犯條例》引起的反政府浪潮蔓延多個階層，部分人猶如苦大仇深，一派要豁出去的樣子。香港的社會不是完美，但以世界標準而言，亦非太差，目前近乎全民就業，政府庫房滿溢，人均壽命更是稱冠全球。人們偌大的怨氣究竟是從何而來，確是值得社會學家作深入研究。



有人說，香港貧富懸殊嚴重，不少人買不起房子，自然將怒火一股腦兒發到政府頭上。這種解釋當然有一定道理，但不足以完全說服我。我家有一位年近花甲的鐘點傭工，居於新界寮屋，她家有多個鄰居，同住在一個迷你村落。這群寮屋居民便是典型「上唔到樓」的人。但這位傭工是標準的親政府分子，我問她，鄰居之中反建制的比例有多少？答曰：「沒聽過有一個是支持示威者的。」



反倒我身邊的年輕人，反建制最烈的，偏偏多是父母留下房子、自己擁有物業，或是安居於公共房屋的。當然，這只是我個人的觀察，未必能全面反映實際情況，但可以肯定的是，示威群眾不全是受生活壓迫的人。



然則，究竟香港最熱衷於反建制的是哪一類人？這話題一直讓我浮想聯翩，近日終於有一點領悟，不妨提出來讓大家參考。以我的觀察，反政府最力者，主要是熱衷瀏覽網上論壇、社交媒體的一群，跟貧富並無必然關係。上網多，被「洗腦」的機會就多，自然容易沾上反抗權威的風氣。



我家的鐘點傭工以及她的鄰居，據說平日大多是看報紙和看電視，較少登臨甚麼網上討論區，因此不容易長養出反叛意識。



目前全世界的網上討論，大多是傾向反建制的，慢說香港，就連新加坡亦如是。獅城上一次大選，不少評論者觀察網上意見作推斷，都以為反對黨會有出色戰績，結果卻相反。然而，在自由世界，網上評論是禁不住的，你只能莫之奈何！