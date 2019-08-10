呢個世界，好多嘢都要靠吹，明明內乾，都要裝到勁過武松，在酒家豪灌十八碗，醉後赤手空拳就可打死一隻吊睛白額大蟲！老朽當然知道此乃小說家所言，當不得真。其實，現實世界，能夠脫穎而出，唔使點吹嘅，好嘢自然多人賞識！



讀者都知道，《東方日報》幾十年來銷量冠軍，靠的是一班忠實擁躉的長期關注，本報「正論」及「功夫茶」針砭時弊，不為君王唱讚歌，只為蒼生說人話；尤其不畏強權，猶如時政照妖鏡，一切牛鬼蛇神均無所遁形！所以老朽嘗言：有東方，冇惡人！



呢，東方報業集團網站《on.cc東網》與時並進，不斷革新，除了最快最新嘅即時新聞，更利用先進器材，加強發展現場直播，全球讀者，只需要手機一部，咁就可以無遠弗屆地緊貼香港最新局勢。「上東網，知天下」，果然一如初衷，堅持至今。東網立足香港，面向全球，致力打造全球華人最強資訊網，快到你嚟唔切眨眼！厲害了，東網！仲有啊，東網不必靠妖言惑眾，氹人落疊，也就難怪東網不必在街頭拉客，以亮麗成績話畀大家知，好嘢──都係嗰句──靠實力靠拚搏，從不假大空自欺欺人！



嗱！本港近日示威及不合作運動持續發生，由七月至今，東網的直播觀看次數已超過七百萬！冇錯，係七百萬！也就難怪，近月喺Android「Play 商店」及iPhone「App Store」嘅排名都節節上升。講起升呢樣嘢，老朽又聯想起一個笑話，話說抗戰期間，日軍自湘桂地區發動大攻勢，直撲貴州時，香港一份漢奸報，曾以頭條地位作了特大號標題，對急撤嘅國軍極盡挖苦：敵軍撤退神速，皇軍追擊不及。前輩就話「神速」之尤，應數金圓券嘅崩潰速度，快到連茶樓館子嘅牌價也「一日數加」，常使食客尷尬到出不了門。



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