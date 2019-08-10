香港局勢急轉直下，國務院港澳辦與中央政府駐港聯絡辦在深圳共同舉行有關香港局勢座談會。港澳辦主任張曉明表示，香港正面臨回歸以來最嚴峻時刻，如果特區政府無法控制動亂，中央絕不會坐視不管。中聯辦主任王志民則說，現時鬥爭已經到了「退無可退」地步，是關乎香港前途命運的「生死戰」、「保衞戰」。中央此次的研判或成為中央對港政策重要的分水嶺。



根據《基本法》，中央有足夠多的辦法、足夠強大的力量可以迅速平息各種動亂。座談會給予港人一劑強心針，鼓舞港人不要懼怕當前困局，亦警告暴徒不要再使用暴力，國家是香港強大的後盾，國家也絕對有能力平暴止亂。



這是港澳辦發言人十日內兩次就香港問題召開記者會後，由港澳辦和中聯辦最高負責人，通報中央關於穩定香港當前局勢的重要精神，級別夠高、分量夠重，是中央對各「反中亂港」勢力、策劃暴亂的幕後黑手、組織者和指揮者，發出最嚴厲的警告或最後通牒，給予香港社會強大信心，有利各界消除不安和焦慮，穩控局勢，支持警隊依法遏止暴力，讓香港早日恢復秩序及安寧。



港澳辦主任張曉明引述已故國家領導人鄧小平當年兩次講話，而鄧小平對香港亂局的預言在某程度上應驗，他當年的應對「錦囊」，到今日仍然適用，就是中央不會坐視不管，關鍵時刻必須出手干預，避免情況惡化危害國家和香港。



中央是否介入，要視乎香港能否自行恢復秩序以及堅持「一國兩制」原則底線。當然，對於除暴安良、維護穩定，最重要、最關鍵的力量仍是特區政府、警隊以及司法機構，故張曉明對愛國愛港陣營特別強調，希望大家「把一切個人利益和恩怨放在一邊，顧全大局」，撥亂反正，團結守護香港。