反對修訂《逃犯條例》引發的政治風暴，至今已經兩個月，造成社會動盪、撕裂，暴力不斷升級，經濟民生受損，市民活在不安惶恐中，「一國兩制」的前途正處於最危險時刻。日前，港澳辦與中聯辦少有地聯合舉行座談會，說明中央立場，強調如果香港局勢進一步惡化，中央絕不會坐視不管。中央講原則、講底線的同時，不忘苦口婆心，希望各方停一停、諗一諗。



筆者分析，反對派一直有個誤判，就是將中央過去一段時間的克制當成軟弱。他們以為恃着外國勢力介入，以香港特殊國際地位作為籌碼，部分人更無知地以為內地仍以香港作為主要資金來源，他們就可以有恃無恐，透過升級的謊言與暴力，以「顏色革命」的手段，迫使政府接受不合理的條件。



有人認為，他們的行動沒有最激，只有更激，發展至今有人藉此希望「攬炒」社會，不惜任何代價發起各種「不合作運動」以及暴力衝擊。這些極端民粹的行為模式，在社會心理學中，稱為「團體極化」現象。個人由於受團體氣氛影響，一大群人容易做出比個人決策時更極端的決定，這個社會現象，被稱為團體極化。在正常狀況下，個人在進行決策時，個人要承擔所有責任，會趨向避免風險。但是，當個人身處團體中時，在共同進退的氣氛下，成員為了表現團結，都會附和團體的傾向，團體原有傾向性因此得到加強，直至具有支配性地位。所以，在社會運動中，會出現理性溫和被視為軟弱、激進派成為主導的現象。



在這次反修例風暴中，團體極化現象明顯不過，表面上無大台，但實質以不同媒介形成一個團體。不論是反對派的議員和政團、民陣乃至最激進的暴力分子，都強調三不原則：不割席、不譴責、不篤灰（告密）。加上破窗效應，一系列過去難以想像的激進行動，包括衝擊立法會、包圍警察總部、衝擊中聯辦，乃至一系列影響市民的「不合作運動」，基本上完全看不到反對派陣營批評和阻止。



七月一日，梁耀忠議員在立法會門前被暴徒推倒在地上的一幕，已宣示他們對整個運動失去控制能力。而這種失控，對香港是災難，但對不懷好意的外國勢力卻是最想見到的劇本，棋子的生死對他們來說並沒有關係。



團體極化固然是一個現象，但事件失控，反對派當中的政治領袖實在難辭其咎。由二○一四年的違法佔中起，反對派打開了「違法達義」的潘朵拉盒子，為了攻擊政府達到其政治目的（選票），開始玩火，一而再、再而三美化和鼓吹激進違法的行動和主張。



事到如今，嚴厲執法的同時，政府固然要全面檢討其施政作風，銳意改革，改善市民生活。但要關上暴力違法的潘朵拉盒子，只有建制一方的力量是困難的，如果反對派仍心存一點良知，用事實向市民證明他們不是外國勢力的棋子，他們就應拿出政治勇氣來，跳出團體極化的死胡同，共同呼籲停止一切暴力違法的歪風，否則玩火者，必自焚。