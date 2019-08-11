神州觀察：央企貪腐禁不絕　民脂民膏任揮霍

中央第三輪巡視對四十五家中央單位和央企的巡視問題清單日前全部公布，各類腐敗現象依然花樣百出，包括權力尋租、奢侈浪費、搞利益輸送等，令無數民脂民膏付諸東流。



今次被通報的三個中央單位，分別是國資委、國家能源局、國防科技工業局，四十二家央企則包括中國移動、中國電信、中石油、中海油、國家電網、中船重工、中國機械工業集團、一汽集團、三峽集團等，全是中國最有權力、資金最豐沛的部門和企業。



雖然離上一輪巡視已時隔四年，但此次被巡視之中央部門和央企，不僅被批對上輪中央巡視發現問題整改打折扣，以及「違反中央八項規定精神」等老問題，同時也無一例外被指存在腐敗問題，包括有的領導插手工程項目和物資採購招投標收受賄賂；幹部生活腐化；一些基層幹部和職工私攬或分包客戶工程、刁難客戶、吃拿卡要、違規收費；少數領導動用國企資源搞利益輸送等。



三十餘家單位被點出「在一些重點領域存在廉潔風險」，如中國鋁業被指採購、招投標等存在腐敗；南方電網、中石化被批基層腐敗突出。顯然，雖然已歷經六年多轟轟烈烈的反腐，但央企國企仍是腐敗重災區。



眾所周知，經過歷次國企改革，現在央企都是巨無霸式大型國企，資產動輒上千億元，而且還壟斷某些關係國計民生的行業。由於央企家大業大，又處於壟斷地位，掌握國民經濟命脈，更握有特權，因而肆無忌憚，曾被指是權貴們的搖錢樹。



長期以來，中央企業揮霍之風一直備受詬病，從濫發薪酬福利，到補貼購房買保險，甚至代繳個人所得稅，花的是民脂民膏，慷的是國家之慨。全國國企每年實現利潤逾二萬億元，但上繳的紅利卻寥寥無幾，不過數百億元。最諷刺的是，央企名為全民所有，人民卻從未受益，老百姓只看到央企賺錢，卻不知道錢都落入誰的口袋。



央企國企，本質上就是行政權力的延伸，目的是借企業外殼在市場逐利。它們不僅具有資源壟斷、市場獨佔的優勢，還有國家財政注資的優越條件，一旦管理層私心膨脹，利欲熏心，就極容易將國庫變私庫，將國企變私企。其實，政企不分、權大而責小、資金量巨大、利益輸送便捷，才是央企腐敗痼疾久治不愈的體制弊端之一。權力沒有真正關進籠子，抓了一批貪官，又湧上一批污吏，腐敗自然沒完沒了。



由於花錢沒有約束，權力不受監管，央企成為當今分配不公的根源之一。這邊央企水漫金山，肆意揮霍，那邊百姓背負教育、醫療、住房新三座大山，在財富分配嚴重失衡制度下，社會怎麼可能公平公正？



