正論：航空安全重中重　國泰縱暴自取辱

舉世震驚的九一一事件發生後，全世界都明白航空安全是國家安全的重中之重，怎麼強調都不過分。因應國泰航空有機師參與反修例暴亂而被控暴動罪，又有警員的航班資料遭國泰人員惡意洩漏，國家民航局果斷出手，史無前例地向這間自詡「香港人的航空公司」發出嚴厲警告，結果國泰極速跪低，將涉事人員停職及解僱。



一石激起千重浪。反修例風暴已持續超過兩個月，暴力程度不斷升級，至今已有逾二百人被捕，當中四十四人被控暴動罪，包括一名國泰現職機師。最令人難以置信的是，涉案機師以需要離港當值為由獲准保釋，意味這段期間他仍如常駕駛航班。早就有乘客及團體對此表示憂慮，擔心機師涉及違法暴力行為，而且有極端政治立場，履行職務可能危及乘客安全，甚至重演「馬航MH370」空難，紛紛要求國泰暫停其職務，但國泰以私隱為由對此避而不答，擺明姑息包庇。



忍無可忍，毋須再忍。內地民航局日前向國泰發出重大航空安全風險警示，提出三項要求，包括立即停止對所有參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及曾有過激行為的人員，在飛往內地航班或執行與內地航空運輸活動相關的一切職務活動；所有飛往內地和飛越內地領空的機組人員身份資料，必須交予當局審批，未經審核通過，不予接收有關航班；以及向內地提交加強公司內部管控、提升飛行安全和保安水平的措施方案，不可謂不具震懾力。



事實上，交出機組人員身份資料予民航部門審批，並非甚麼新鮮事，九一一後美國也有相關規定；而暴動罪是極其嚴重的控罪，機師又是高度敏感和關乎人命的職業，停飛只是最低標準，換了在美國，這樣的機師根本不可能受聘或不被解僱。言必美國標準的反對派政客賊喊捉賊，批評內地民航局「未審先判」、「白色恐怖」，航空業工會甚至揚言此舉損害《基本法》賦予港人的權利，簡直就是笑話。須知所有自由和權利都不是不受限制，底線是不能違法、不能危害公眾安全、不能損害他人權利，民航局的做法合情合理合法，絕對是應有之義。反觀反對派動輒將異見人士或警員的個人資料在網上公開並進行各種欺凌，這才叫白色恐怖，國泰將警員航班資料惡意外洩，就是典型例子。



來說是非者，就是是非人。公民黨譚文豪揚言，最擔心任何與內地有業務聯繫的行業，如零售及銀行業均有機會受同等對待，甚至要求員工作政治表態云云，可謂說到骨節眼處。反中亂港集團既要吃飯，又要砸鍋；既要向中國討好處，又要反中國，世界上有這麼便宜的事嗎？更何況，內地有內地的法律，香港又奉行自由市場，如果不想遵守內地法律，商業機構大可放棄內地市場。更須指出的是，譚文豪本身也是國泰機師及航空管理職員，其政治立場、在反修例風暴中擔當甚麼角色，大家有目共睹。國泰聲稱對任何可能威脅航空安全的不當及不專業行為零容忍，是否說到做到，不妨拭目以待。



當然，民航局今次出手，除了出於航空安全考量，也出於國家安全考量。所謂日防夜防，家賊難防。正如學者指出，內地擔心反修例風暴已不止是香港自身的事，一旦反對派將反中亂港等不良訊息在內地散播，後果不堪設想，故必須將亂象消滅於萌芽狀態。傳聞有中資公司要求全體員工即日起因公出差時避免選乘國泰，這固然是國泰自取其辱，但同樣是出於維穩需要。



「末路驚風雨，窮邊飽雪霜。」國泰曾經是港人引以為傲的本地國際品牌，是香港光輝歲月的見證，可惜一切俱往矣。國泰的成功已是上世紀的故事，如今自甘墮落，不僅國際排名拾級而下，甚至淪落到站在反中亂港最前線，而這恰恰是香港沉淪不止的寫照。一場反修例風暴，令香港天下大亂，再亂下去，所有人勢必陪葬，究竟何去何從，是繼續與整個國家作對，自取滅亡，還是搭乘中國崛起的順風車，浴火重生，值得每個愛惜香港的人認真反思。



