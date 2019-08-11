世界視線：薩爾維尼大豪賭　隨時拖垮歐元區

當初同仇敵愾反建制，令意大利極左的五星運動和極右的聯盟黨走在一起，組成聯合政府，但事實證明道不同不相為謀，副總理薩爾維尼終於要求一刀兩斷，促請盡快通過不信任動議，趕在十月舉行大選。



事緣意、法正在興建一條貫穿阿爾卑斯山的高鐵，薩氏支持施工，認為基建可創造更多就業機會，刺激低迷的經濟增長；五星運動卻反對，不滿造價由原來八十六億歐元超支至二百億歐元，正阻撓國會通過高鐵項目。後者一意孤行，皆因它擁有一百零六個國會議席，是聯盟黨的一倍。不過，薩氏的民意支持度卻反勝它兩倍，解散政府重啟大選，將有助聯盟黨奪議會大多數議席，將五星運動踢出局。然而，意大利正面臨債務危機，國民未必經得起這般折騰，薩氏隨時丟失大批支持者。政團內部也不贊成貿然挑起政局動盪，多數傾向政治協商，主張依據原有的議席分布重組聯合政府，無疑對高民望低議席的聯盟黨極為不利。相信在八月休會期間，必有多輪口舌之爭。



政不離經，市場立即用行動回應政壇，投資者紛紛拋售意大利的股票和債券，十年期國債收益率創十六個月來最大的單日漲幅，反映該國的借貸成本急劇上升。本來，薩氏已就債務重組問題與歐盟鬧翻，面臨三十五億歐元的天價罰單，今次火上澆油，將重挫歐洲央行挽救意大利的決心。



對於高鐵項目，歐盟承擔四成開支，已是仁至義盡，但面對債仔發窮惡，堅持大幅減稅，不肯調高經濟增長目標，歐洲卻是咬牙切齒。法國和德國的銀行是意大利債項的最大買家，倘若觸發債務違約，定必打擊歐元區的穩定，甚至可能重演希臘債務危機的噩夢。



意大利財政部向市場派定心丸，起草一份議案確保國家經濟不受政治變動所影響，但解鈴還須繫鈴人，薩氏的取態才是關鍵。他不只試探着選民的反應，亦挑戰着歐洲的耐性。法國已有極右派領袖發表聲明，叫意大利盡快脫歐，認為這才是最佳的解決辦法。意大利的危機，尤甚於英國硬脫歐。



