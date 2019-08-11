功夫茶：任由嘩鬼玩燒衣　兵捉賊姍姍來遲

踏入農曆七月，臨近盂蘭節，鬼話連篇，唔係功夫茶自誇，為人光明磊落，行得正企得正，夜半敲門也不驚，唔似得嗰個漢奸肥佬黎做盡陰騭事，出街就被人問候娘親，平時七月就特別驚時辰到，不過今年就開正佢嗰瓣，特區亂過亂世佳人，百鬼夜行，周街都係漢奸黎同路人，示威者黑媽媽着黑衫，唔知底蘊仲以為係咁快到西曆十月尾，鬼佬萬聖節哈囉喂扮喪屍添！



呢班示威者大多數係後生仔，血氣方剛，活潑奔放，本來好多好嘢玩，點知好學唔學，聽咗漢奸黎等牛鬼蛇神妖言洗腦，好玩唔玩玩上街衝擊，上個禮拜五晚又喺黃大仙紀律部隊宿舍對開搞「全港超幽佈施祈福除惡晚會」，聽個名就知擺明玩嘢，又係借頭借路搞破壞。反中亂港，數典忘祖，真係拜山都未必去過，點會咁有心去祭遊魂野鬼吖！八點幾開始集會，差人淨係戒備又唔趕人，聚吓聚吓成二、三百人，一半係路過湊熱鬧。成班嘩鬼喺馬路旁點蠟燭及燒衣紙，乘機包圍佔領，走出馬路。愈夜愈高興，向紀律部隊宿舍撒溪錢同埋向駐守警員三鞠躬，又用雷射筆射附近戒備嘅警察，真係刺激過荔園，仲係免費，唔使畀幾舊水主題公園添！



佢哋搵宗教活動做名堂過橋，冇申請不反對通知書，根本一開始就係非法集會，差佬明明派警車到場，警員手持盾牌巡邏，竟然拖到午夜先清場，又係衝突一輪，先拉咗幾個十幾廿歲嘅𡃁仔交數，咁其他幾百人冇份集會㗎？點解拉一個放幾十個？唔怪得成日畀人話選擇性執法，班細路就話冇腦貪玩啫，估唔到堂堂執法者都陪佢哋癲，同佢哋玩兵捉賊遊戲，任由佢哋夜晚擾亂治安幾個鐘，咁夜先至清場，等到過埋亥時先出手！



香港警察真係冇得救，之前都已經試過好多次領嘢，拖拖拉拉清場搞到局面一發不可收拾。好似七月二十一日示威遊行，竟然喺中聯辦不設防擺空城計，搞到國徽蒙污，之後又遲遲不驅散示威者，喺街頭對峙幾個鐘，搞到中上環風聲鶴唳，催淚彈橫飛，市民真係多得佢哋唔少！



點指兵兵，點指賊賊，兵捉賊係天職，唔係遊戲玩泥沙，香港警察肩負重任，但表現就唔似一支專業執法部隊，進退失據，畀示威者玩到一戙都冇，滿腹怨氣冇碇發洩，見到女記者企定定就覺眼冤，又用盾牌撞又用粗口鬧。旨意佢哋止暴制亂，真係黃大仙都幫唔到。計功夫茶話齋，真正要祈福嘅唔係示威者，而係受夠暴亂嘅香港人，呢個農曆七月真係太漫長啦！



