當示威暴亂演變為對香港秩序和治安構成大破壞時，社會不能坐視不理。



例如破壞交通燈號系統，容易釀成交通意外，引致傷亡，對社會和人命，便是重大的風險。不但警察要追查、緝捕兇徒，社會大眾若目睹也應起而制止。人命關天，不能猶豫。



又例如罷工不成，卻以擾亂公共交通來製造罷工假象，這便超出罷工的範圍，而變成衝擊社會秩序，擾亂民生。特別是在港鐵、公路上製造阻礙，也容易引發交通意外，傷及駕駛者和乘客。一般正常情況是讓警察與港鐵等公共交通機構職員處理，但若是像近日那樣少數人故意製造故障堵塞，警察調配不及，公共交通機構職員不敢處理，在勸告不聽時，乘客及有關人士亦應協力合作，維持秩序，包括阻止不法之徒在港鐵或公共交通工具製造麻煩，保證車門正常關門，防止亂動緊急掣。此外，在道路被故意阻塞時，協力搬走障礙物，消除產生意外的風險，勸告示威者取消干擾道路的不當行為，支持警察恢復交通秩序。



另外，近日暴亂有不少情況是暴亂者攻擊其他人士，警察沒法援助，社會群眾便應該施加援手。當然，不應武力搶救，因為過於危險，可游說以至譴責施暴者，協助被攻擊者躲避，人多勢眾的話，便可嚇退施暴者。施暴者不少是大學生、中學生，未必喪心病狂地暴戾失控，群眾施加壓力，他們或會有所收斂。



香港現時的情況是示威與暴亂都針對警察執法，而當缺乏警察的執法，非法行為便會層出不窮，而有關政府部門的職員在暴徒暴力威脅下，也不敢執行原有的市政管理職權和責任。在暴徒橫行霸道底下，香港已淪為失控的城市，暴徒破壞設施、摧毀秩序，肆無忌憚，瘋狂的態度愈演愈烈，而且使用的非法武力手段也愈來愈升級，警察疲於奔命，情況惡化迅速。



面對這樣的情況，政府與警察便要加強合法武力的使用，鎮壓暴徒，盡快地抑止暴亂。但與此同時，社會也有責任出來指摘暴徒，協助警察恢復社會秩序，制止各種對市政的破壞。



幾十萬人示威不是為了暴亂，或是甚麼「光復」、「革命」的港獨要求，大多數示威者都不可能接受暴徒治港的局面，因此便不應被他們騎劫，用示威遊行來掩護他們的暴行。無論對政府政策有何不滿，也不能用暴力破壞來逼政府聽從。



如果相信民主自由的，便要依民主自由的制度行事，香港需要改革，但是不需要革命，要改革便先要平暴平亂。