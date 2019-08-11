回歸二十二年，四位特首董建華、曾蔭權、梁振英、林鄭月娥都在任內遇到反對派在政治和政改問題上發動瘋狂攻擊，引起風波。他們的矛頭不僅是對準香江府衙施政，對準由中央任命的特首，逼其下台，從而挑戰、動搖中央和一國的權威，更重要的是，要從根本上顛覆一國和兩制、中央和地方的憲制關係。



回歸頭五年，反對派就對董建華的施政展開了密集的攻訐，主題是要盡快實現「雙普選」。對此，他們不斷測試中央對逢中必反的容忍度，而中央確乎採取的是盡量包容的取向，甚至有意當甩手掌櫃。那時，中央似乎還摸不清反對派的真實意圖和本性，對他們自稱「代表香港民意」認識模糊和存在錯覺，對讀懂「香港這本書」心懷怯意甚至自卑。



○三年董建華連任沒多久，推銷二十三條立法出了事，五十萬人上街反對並要求老董下台。建制內代表資本家利益的自由黨倒戈，致使立法泡湯。這個局面更是嚇壞了中央，以為自己六年來包容反對派的「度量」還不夠。



那時，胡錦濤正要搞「和諧社會」，對反對派自然更加寬和綏靖。反對派就大造輿論，稱要落實「一國兩制、港人治港」，最好是「公務員治港」，於是曾蔭權取代了「忽然腳痛」的董建華。曾蔭權執政七年期間，○五年政改有董建華的「教訓」，有反對派「被慣」得猖狂，有曾蔭權實為港英餘孽和反對派的「心心相印」，反對派「兵分兩路」，一路狂攻「五區公投」，要「公投起義」，一路提出「超級區議員」方案，逼朝廷接受。曾蔭權則利用這個局面對北京軟硬兼施製造壓力，終於達到「玩鋪勁」的目的，為反對派保駕護航成功。經此一役，反對派更是找到了感覺。



這時朝廷才似乎感到問題的嚴重，梁振英上台要撥亂反正，又趕上政改進入衝刺期，反對派打算一戰定江山，提出了「打掉中央管治權」、「香港完全自治」的政改方案，並發動「佔中」、「雨傘革命」。這次中央不再讓步，對港工作方針走上正軌，不料好景不長，今次修例之役再次出現嚴重偏差，穩中向好的局面一夜毀掉！