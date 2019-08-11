面對目前亂局，港府束手無策，林鄭月娥只好打悲情牌，強調香港經濟因內憂外患而急速下滑，情況比九八年金融風暴及○三年沙士更嚴峻，面臨回歸以來最壞局面。這當然是事實，只要看看最近旅遊和零售業疲弱的數據，以及金融市場如驚弓之鳥的表現，就可窺見一斑。若非情況惡劣，商界不會打破沉默，呼籲停止暴力，給三十萬中小企一條活路。可惜，不管港府如何打悲情牌，商界如何訴苦，都只能是對牛彈琴。



明眼人都看得出，反對派掀起這場政治風暴，沒完沒了地示威鬧事，主要目的就是要搞垮經濟，摧毀香港，港府愈是打悲情牌，商界愈是訴苦，反對派反而愈是興奮、愈要搗亂。他們發動罷工罷市、堵塞道路癱瘓交通、萬人堵佔機場，以及要求美國制裁香港、促請外國發出旅遊警示等等，不就是為了破壞香港國際形象，將此地變成生人勿近的危城？



反對派基於不可告人的政治目的，唯恐天下不亂，部分激進年輕人出於狂妄無知，肆意破壞搗亂，這些都不足為奇。最不可思議的是，有班所謂銀髮族也跟着瞎起哄，抗議警方濫用武力，叫喊「萬歲籲警，放下屠刀」。這些人都已一把年紀，理應懂得分辨是非，為何竟也如此胡攪蠻纏？難道他們都是睜眼瞎，只看見警方「濫用武力」，沒看見暴徒無法無天？社會反智，集體狂躁，連銀髮族也被政治病毒蒙蔽了心智，這才是最可悲的事。



說到底，政治問題只能用政治手段解決。林鄭聲稱將會制訂紓解民困和協助企業的措施，根本是對錯焦點，本末倒置。治亂世，用重典，制止動亂的最有效方法就是拿起法律武器，對暴徒絕不放過，對幕後黑手絕不姑息。內地官媒將這場動亂定性為「顏色革命」，並點名黎智英和李柱銘之流勾結外部勢力，充當幕後黑手，警告「玩火者必自焚，該來的懲罰終將來到」。既然如此，港府還在猶豫甚麼！