暑假是旅遊旺季，一家大小挑選航空公司，最重要是考慮安全問題。國泰航空因管理不善，在全球最佳航空公司排名榜節節下跌，經常爆出醜聞。旗下員工涉參與反修訂《逃犯條例》的暴力衝擊被控暴動罪，公司當時卻繼續容許該名人員擔任職務，同期亦有員工惡意洩露航班旅客資料，種種事故嚴重增加乘搭的風險。國家民航局日前因此對國泰發出重大航空安全風險警示，並且對國泰提出三點要求。



首先，參與示威及有過激行為的人員須停飛內地航班及停止相關職務；其次，須呈報機組人員身份訊息，未經審核通過將不予接收該航班；公司亦須交出加強內部管控、提升飛行安全和安保水平的措施方案。換言之，國泰航班若有曾參與示威的員工，將被禁止飛往內地。



中央一向高度關注內地及香港的航班安全，罕有對國泰發出警示，顯然事件已經非單純特區內部風波。涉暴動人員的處事態度及政治取向，不單止內地部門擔心，乘客亦有合理懷疑，對航班帶來不穩定的影響。



若有人和香港反對派勾結，將暴亂訊息帶入內地散播，井水犯河水，後果十分嚴重。傳有國企要求員工無論因公出差或私務出遊，都不要選乘國泰及其旗下公司的航班。這方面絕對是有保安理由支持，飛機上交換訊息極容易，香港是間諜活躍地方，外部勢力在香港搞「顏色革命」，隨時裏應外合弄得天翻地覆。最恐怖是極端分子滲入甚至騎劫航機，港獨、台獨、藏獨、疆獨甚至蒙獨，在機上會合，五獨合流，不堪設想。



以上絕非杞人憂天，香港的示威活動已發展到機場也失守，一連三日搞所謂「萬人接機」，下一步派人登機並不出奇，飛機上保安薄弱，單靠機組人員維持秩序，若果有內鬼便可以為所欲為，暴亂分子有甚麼做不出？所以疑人勿用，疑航勿乘。小心駛得萬年船，緊記國家民航局的警示。