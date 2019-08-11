北京繼八月一日暫停陸客台灣個人遊之後繼續出手，停止中國大陸影片和人員參加二○一九年第五十六屆台北金馬影展，國台辦發言人馬曉光表示：「民進黨當局不斷製造事端破壞兩岸關係。民進黨當局和台獨勢力難辭其咎。」



政治凌駕一切。兩岸政府授權的海峽兩會協商已經停擺，民間交流雖仍然進行，卻免不了受到兩岸關係陷入僵局所影響。去年金馬獎最佳紀錄片《我們的青春，在台灣》導演傅榆在得獎致詞時講了一句「希望有一天，我們的國家可以被當成真正獨立的個體來看待」；大陸藝人立即以「中國台灣」回嗆，之後就傳出北京打算封殺金馬獎消息，不過，國台辦發言人馬曉光曾於去年十一月底回應相關問題，指出「這是有特定立場的媒體所做的一個赤裸裸的假新聞」，如今「弄假成真」，馬曉光的說法變成是「民進黨當局不斷製造事端破壞兩岸關係」了！



隨着台灣的政治開放，金馬獎已經變成是有官方支持而沒有官方色彩的華語電影界盛事，對於華語電影的影響力，亦擴及台灣以外。去年金馬獎頒獎典禮上紀錄片導演傅榆發表得獎感言，只不過講了一句心底話，便被認為是在「宣示台獨」理念，引發大陸藝人集體缺席慶功宴，而正在為「九合一地方選舉」催票的蔡英文總統，亦不顧分際在臉書發言力挺傅榆，企圖拉抬選情，引發兩岸論戰，令金馬影展此一電影界盛事蒙上政治陰影。



大陸金雞百花電影節改到十一月十九至廿三日，與金馬獎頒獎禮撞期，令大陸電影和人員無法參加台灣金馬影展，包括張藝謀在內的多名大陸知名導演，均沒有作品報名參加，本來就是有杯葛金馬影展之意，如今乾脆政治干預，看台灣民進黨又可奈何！



電影創作自由、言論表達自由，在台灣就像呼吸空氣一樣，沒有人可以予以限制。傅榆上台領獎，沒有人可以限制她甚麼能說甚麼不能說，出席金馬影展的大陸電影人聽了她的話感到不爽可以理解，但作為客人，在人家的地方，說甚麼「中國台灣」，算不算尋釁滋事？台灣的人聽了也會不滿，卻不會有人提出以後不准大陸人員和影片參加金馬影展。



中共一聲令下，大陸電影、人員無法在金馬影展這個平台競逐、交流，是台灣的損失嗎？中共官方以「避免民進黨當局和蔡英文借突發事件搬弄是非」為由公開抵制金馬影展，香港幾家與大陸經常搞合拍的電影公司亦忙不迭表示「響應」，更加凸顯台灣與大陸、香港的不同之處。台灣民眾抗拒甚至反對「一國兩制」，合乎情理，十分正常。