劏雞焉用牛刀，殺曱甴唔使用劍。香港這兩個月來經歷連場暴亂，三權崩壞，警權受創，法治盡毀，亂象不知伊於胡底。京官曾揚言中央絕不會坐視不理，而且平亂有很多方法，當時大家還半信半疑，反對派和暴徒們甚至嗤之以鼻，嘲笑「唔出『老解』正衰仔」。結果，現在他們氣得急跺腳，笑不出了。



國家民航局突然對國泰航空發出重大航空安全風險警示，因應國泰機師涉及暴動罪而未有停職，憂慮危及航空安全，要求曾參加非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及有過激行為的國泰人員，禁飛內地以及飛越內地領空的航班；國泰須向內地提供所有飛往內地航班的機組人員身份資料，以及加強內部管控、提升飛行安全等，極具震懾效果。



事實上，國泰在這場「顏色革命」中扮演甚麼角色，人們有目共睹，除了有機師涉暴動罪被捕，國泰職員響應大罷工不遺餘力，當日全港有逾二百航班被取消，國泰佔大多數；至於警員航班資料遭國泰人員在網上洩漏，視乘客私隱、安全和利益如無物，這樣一家充滿仇恨、偏見的航空公司，叫人怎麼相信機組人員能夠保持專業、確保乘客安全？



看反對派政客氣得呱呱叫，就知中央這一招戳中他們要害。最好笑的是，公民黨譚文豪大大聲批評內地未審先判，搞「白色恐怖」，更見其詞窮理屈。航空安全涉及人命和領空安全，暴動罪又是極嚴重指控，即使未審亦應停職，換了在歐美等地，這種機師早就炒得。更何況，內地有內地的法律，民航局絕對有權這麼做，覺得不爽大可停飛所有涉及內地的航線，香港是自由市場，國泰如何選擇悉隨尊便。



必須指出，維護航空安全跟白色恐怖風馬牛不相及。甚麼是白色恐怖？透過暴力、網上起底、各種欺凌行為將非我族類噤聲、打壓、消音，這才叫白色恐怖，而這正正是反對派的拿手好戲。