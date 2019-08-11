過去幾天，筆者到內地城市南京、西安繞了一圈，眼中看的是古都遺迹，心中記掛的卻是當前香港局勢。這兩個月來，任何關心香港的人，無論走到天涯海角，大抵腦子裏也很難放得下維港兩岸之事。香港正遭逢兩路夾擊，一路是中美兩國貿易戰，一路是內部的反政府示威，兩者都是勢挾風雷，數十年來僅見。要判斷局勢，站在廬山之內未必能看得清，或許走到外邊更容易了解全象。



依筆者看來，中國的經濟底氣仍然強勁，據說內陸的飛機位常常爆滿，走在西安賣小吃的街頭，人流密集程度更是我難以想像的。我問西安、南京人，中美貿易戰打了一年多，你們感受到經濟上的壓力嗎？答曰：沒有。再問：你們平常有人會談論貿易戰的問題嗎？答曰：很少。



由此可見，內地不少城市的市道依舊繁榮，人們根本不當貿易戰是一回事。中國有民氣可使，更有實力可恃，看來不會在對美談判中輕易服軟。如果中方不讓，美方也不讓，首當其衝受損的，說不定卻是香港。咱們身處風口浪尖中，經濟對外圍反應的敏感度甚高，中美若硬幹下去，港人恐怕要過上一段苦日子。



談到近期的香港動亂，西安一所學院的院長跟我們碰頭，劈頭一句就問：「你們香港在搞獨立吧，我也想過把自己學院的部分孩子送到香港升學，現在也有些躊躇，要是他們花了一、兩年時間努力考上了香港的學府，到時候卻去不了，那咋辦？」



我聽到以後嚇了一跳，沒想到內地人接收香港的負面訊息到了如此田地，竟要擔心一、兩年後的特區還不能回復安寧。這說明內地官方確實已把香港問題定性為「顏色革命」，所以就連內陸城市的百姓，聽到關於香港的消息，都是十分負面的描述。



開弓沒有回頭箭，官方既已定調，處理香港亂局，恐怕就更難有大幅度讓步的餘地了。