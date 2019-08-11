香港正處於衰世，特別多不祥之兆，好似忽然蝗蟲蔽天、天旱不雨數月之類，又如貓不食鼠，必是凶兆。呢，曾經是福地的香港，獅子山下大家同舟共濟，用艱辛努力寫下的香江不朽名句，在回歸後竟然變形變質，尤其是五年前的佔領行動之後，法治蕩然無存，三權崩潰。



香港已如一隻怒海孤舟，一個巨浪冚埋嚟，就係咁先！特首林鄭月娥哀嚎：本港經濟內憂外患，經濟下行速度之快有如海嘯！的而且確，日日有示威，天天有衝突，硝煙處處，同廢墟冇乜差別，連鬼都怕喇！何況遊客？



講真，再有優勢的城市，都經唔起如此不斷的折騰！說到衰世嘅不祥之兆，真係一千零一夜都講唔晒！呢，當今不但貓不食鼠，老鼠仲惡過貓添！老朽睇見家陣啲大學校長同學生對話，多數吞吞吐吐，反而啲學生不時兇校長，好似中文大學校長段崇智公開與學生會面，被直斥係「垃圾」，連座駕都被當「連儂牆」，貼滿訴求和羞辱便利貼！



一個衰世，最大的徵狀就係不尊重文人學者，當知識係屎尿屁，有所謂知識愈多愈反動。今香港之大學生，多受「違法達義」所迷惑，暴亂毀城，視之為「時代革命」，問你死未？再講啊，即如教育大學校長張仁良，對住呢班未來教師，佢哋一樣當校長冇到，老朽未見有校長如此自我矮化，對學生的無理要求，亦只能答一些「阿媽係女人」嘅答案，求其扯一句「不容學生受不合法對待」！阿哥，唔通啲防暴警察又可以合理地被飛磚亂石對待？幾百萬年薪嘅尊貴大學校長，如此行貨嘅敷衍對話，其實同「避政司司長」鄭若驊冇乜分別。



衰世不祥之兆多矣！呢，鼠患嚴重，全球八宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，香港獨佔其七；再如蚊患，亦見兇猛；挨近鬼節，更有駕乘平治房車中年漢到加油站入油後用陰司紙找數。一個衰世，不祥之兆多到你估佢唔到！