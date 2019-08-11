繼有航空界職員在機場接機大堂舉行集會並發起「接機」運動，反對派故技重施，發起由八月九日起一連三天的「萬人接機」行動，向抵港旅客派發傳單「唱衰香港」。七個民航系統工會已發表聯合聲明反對活動，批評有關人士以佔領機場為賭注，損害本港經濟發展及機場員工生計，並指集會屬違法行動，要求當局執法，呼籲示威者停止行動。



由於是次集會沒有申請「不反對通知書」，連反對派立法會議員譚文豪都無法「死撐」，指若舉牌內容並非與接機有關，示威者有可能觸犯如遊蕩等機場附例。



參與非法集會的示威者不斷高叫與「接機」無關的口號，高舉美國國旗，更在離境層天橋掛出「光復香港時代革命」標語，其中不乏如「香港眾志」頭目黃之鋒等港獨派的身影。當有人出口斥責他們「影衰」香港，即被示威者群起包圍，甚至被打。



香港是全球主要航空樞紐之一，每日出入境旅客數以十萬計，天空之爭日趨激烈，不少航線之間都在搶客、爭生意。惟「萬人接機」行動抹黑香港，對航空業落井下石，亂港派以機場作為抗爭據點，無疑想第一時間「倒香港米」，向國際社會散布香港「不安全」、「安全無保障」的訊息，大打「輿論牌」向特區政府以至中央施壓。



國泰航空有機師被控暴動罪後未被停飛，更有國泰員工洩露警務人員的航班訊息，事件令人震驚和不安。國家民航局已對國泰發出重大航空安全風險警示，並提出三項要求，包括立即停止對所有曾參與非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及曾有過激行為的人員，在飛往內地航班或執行與內地航空運輸活動相關的一切職務活動。



航空安全，人命攸關，內地應對之策完全是應有之義。國泰亦應立即禁止所有涉嫌參與暴動的人員執行職務，飛往任何地方，置乘客安全為首，防止極端激進分子拿人命「較飛」。