經過兩個月的暴力衝擊和五花八門的社會動盪後，香港人對一個文明社會忽然是非不分、黑白顛倒深有體會，反修例風波不止是香港的一場政治抗爭，還是一場衝擊社會核心價值、虛偽公義強姦民意的文化戰爭。當「和理非」（即和平、理性、非暴力）的面具撕去後，港人清楚看到黑衣幫的「黑暴瘋」（抹黑、暴力、瘋狂任性）真面目！



持續兩個月的反轉香港行動，令香港失序、失態、失控，十八區亂得一塌糊塗；社會上、網絡上歪論連篇，黑白不分，是非顛倒；堵路堵車堵隧道堵機場，全部成了「違法達義，勇武之舉」；店舖、商場但凡有違有逆「黑衣幫」之意，輕者成為出氣袋，店舖被刑事毀壞般貼成紙牆，重者天天被聚眾鬧事，生意也做不了。



「黑暴瘋」為甚麼可以橫行霸道？這個問題值得全香港人深思，主要原因或有三個：一是黑衣幫挾持反對修訂《逃犯條例》的民意，在美、德、英、加政治勢力及輿論、本地別有用心的傳媒宣傳及黑衣幫擅長的網絡宣傳下，完美包裝了一個集學運、民運於一身的形象，自此一直以這個站在道德高地的抗爭形象操弄這場亂事。



二是發動者一直在打聚眾違法但法不治眾的算盤，因此，動輒叫喊「義士」、「烈士」，動輒聚眾施壓威脅警方釋放被捕者、特赦被捕者。



三是最主要的原因，香港人過於懦弱，沉默一族過於自私自清，只要事不關己，便啞忍縱容，助長黑衣幫魔高千丈。



如今的香港，既不安全也不安定，既不整齊也不潔淨，更要命的是，既不繁榮也不興盛，大街小巷隨處塗口號、隨處貼紙仔，有反對者干預或撕去貼紙，必被網絡公審、道德批判；堵路堵車堵機場堵港鐵，剪斷交通燈電線，干擾鐵路運行，甚至圍堵警署、衝擊警車，黑衣幫無所不用其極，甚至要拉人要放人，都是黑衣幫及其宣傳勢力說了算，警權賤如地底泥，民權更是「黃絲」惡晒，香江被徹底扭曲，被歪理騎劫，離正軌愈來愈遠。



上述行為合法、合理、合情嗎？當然不，「和理非」是騙人的幌子，「黑暴瘋」才是黑衣幫行動的利器。他們的行為嚴重衝擊了七百萬港人持之以恒的核心價值，衝擊了一千多平方公里的小香港傳統文化。遺憾的是，大部分港人對此只是選擇啞忍惡行，冷眼旁觀香港被凌虐六十多天，失序失控得成為世界的笑話。如今，全球二十多個國家及地區向香港發出旅遊及出行警示，港人終於感覺到飯碗不保的痛楚，感到海嘯將至的恐懼，才猛然反思我們信奉的公義呢？獅子山下艱辛共濟的精神呢？



政治是眾人的事，民主是文明的產物，黑衣幫叫囂「時代革命」時，是要以攔堵港鐵、塞爆隧道、阻撓店舖生意，進而以汽油彈、鏹水彈、雷射筆來傷害執法者，來追求政治目的嗎？如是的話，黑衣幫可以早抖了。



香港人即將迎來一場正義光復的逆轉，社會、教育界、為人父母者亦會為這場顛覆黑白的亂事作人性革命的深思與反省，可惜的是，撥亂反正之時，香港已經自毀得面目全非了。