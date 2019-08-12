神州觀察：反華勢力亂香江　如何打好保衞戰

早前一些西方國家紛紛散播「中國間諜論」，有德國媒體更言之鑿鑿指中國政府派了數百名間諜在歐洲心臟地帶搞破壞活動。其實，作為世界上最古老的職業之一，間諜活動至今仍是國與國之間交流的「特殊常態」，一般情況下彼此並不會主動挑破。



北京近日罕有地點名指斥美國及台灣當局於香港反修訂《逃犯條例》風波中充當了幕後黑手角色，並揭發諸如美國國家民主基金會向香港的洋奴漢奸提供資助、有「顛覆專家」之稱的美國駐港澳總領事館官員與「港獨」分子密會，搞風搞雨；北京此前亦批評對香港事務指手畫腳的蔡英文是「泥菩薩」。種種舉動已非對「間諜論」的簡單回擊，更因北京意識到有人欲在香港搞「顏色革命」，妄圖實現破壞「一國兩制」等顛覆目的，以致用上「生死戰」、「保衞戰」等字眼，足見事態之嚴重程度。



事實上，香港因其特殊的歷史背景及獨特的政治、商業、地理位置等複雜關係，更是國際公認的「間諜之都」，包括美、英、日本及台灣等國家和地區的間諜在香港的活動一直很猖獗；加上香港沒有「間諜法」的約制，更令其有淪為「反共基地」之虞。像當年的「克什米爾公主號」事件，便是美國及台灣間諜機構合作，並巧妙利用香港的特殊環境破壞中共政權的「成功典範」。更為關鍵的是，彼時的中共新生政權在經歷二次世界大戰及國共內戰、韓戰洗禮之後，亟需拓展國際空間，謀求國計民生的快速恢復及長遠的和平發展保障，時任總理周恩來帶着「互不干涉內政」等和平主張前赴萬隆會議，遭破壞亦屬必然。



如今的中國亦面臨同樣危機。近年中國難得迎來「百年未有之大變局」，大國崛起更加需要一個和平環境作保障，否則一切都是空談。與此同時，中國的崛起卻令一些西方國家坐立不安，因為對方始終抱定冷戰思維及霸凌主義，一邊刻意強調「中國威脅論」，不肯相向而行，不願合作共贏；一邊又想方設法干涉中國內政，台灣、香港無疑都是極佳的突破口。



台灣自不用多說，自從民進黨再度上台以來，北京便擬了「考卷」等對方來答，然而對方根本無心作答；不僅如此，台灣當局還心甘情願做美國的棋子，變本加厲與大陸搞對抗，意圖實現以武拒統，「台獨」之路可謂愈走愈大膽。然而這還不夠，「台獨」勢力近年更與「港獨」合流，共同破壞「一國兩制」及國家主權統一，必須嚴厲打擊。



中外反華勢力雲集香港，魑魅魍魎盡出，不惜以各種暴力手段阻止修例，用意再清楚不過。香港的確不能再亂下去，但北京如何打好保衞戰，才是問題關鍵。



