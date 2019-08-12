正論：對牛彈琴講經濟　止暴必須除黑手

暴徒已略地，四面楚歌聲。這兩個多月來，每逢周末和周日香港都變成戰場，示威者四處流竄暴力衝擊，警方催淚彈、催淚煙橫飛，多達廿二國發出旅遊警示，香港儼然生人勿近的死城。值此生死存亡之際，港府高官毫無作為，不是哭喪着臉講經濟下滑，就是躲在家寫網誌叫人止暴制亂，讓人見識何謂沒有最廢、只有更廢。



繼林鄭月娥率領財金官員和商界代表講述當前經濟狀況，強調香港面對內憂外患致經濟急速下滑，比九八年金融風暴及○三年沙士更嚴峻，面臨回歸以來最壞局面後，昨日又輪到財政司司長陳茂波和政務司司長張建宗以網誌登場。前者力陳暴力衝擊和不合作運動令疲弱的經濟受到更沉重打擊，令港人出行的安全感消失；後者同樣指市民消費意欲減低、訪港旅客數字大跌，若治安不靖的情況不能遏止，出現結業潮和裁員潮在所難免。二人均呼籲市民同暴力割席，不要縱容暴力云云。



很明顯，自京官明確要求社會各界勇於發聲止暴制亂後，港府高官隨即鸚鵡學舌；至於高官和商界大打經濟插水的悲情牌，講的雖然都是實情，但若沒有應對方法，沒有制亂之策，根本沒有意義。須知道，反對派掀起這場政治風暴，目的就是要搞垮經濟，摧毀香港，上街鬧事的示威者大都一無所有，他們就是要「攬炒」來逼港府就範，甚至認為這是幫社會重新洗牌、「光復香港」，香港愈墮落他們愈快樂。試問在這樣的情況下，同他們講經濟跟對牛彈琴有甚麼分別？



單是這兩日，港九新界多處都變成火光熊熊的戰場，國際金融中心彷彿淪為恐襲不斷的敍利亞，既可駭，復可悲。面對經濟和治安危機日甚一日，港府高官除了「出口術」便束手無策，連一個挽救經濟的方案也拿不出來，而所謂的止暴制亂更是一籌莫展，任由示威者快閃打游擊，喜歡佔路就佔路，喜歡縱火就縱火，無法無天。最令人莫名其妙的是，現在的遊行示威都沒有獲發不反對通知書，都是非法集會，但警方每次都沒有果斷清場，猶如玩「點指兵兵」，只是象徵式拘捕頂多數十人了事，其餘成百上千的示威者則施施然散去，翌日又出來搞事，沒完沒了。警方究竟是無力應對還是不想應對，難道不需要交代？



治亂世，用重典。正如我們多次指出，香港之所以淪為反中亂港的橋頭堡、大本營，反對派之所以氣燄囂張，總指揮兼金主壹傳媒黎智英絕對是罪魁禍首。由反廿三條立法到反國教，由反一地兩檢到反修例，每次都見其作惡的身影。昨日他又同李柱銘等人密謀於暗室，唯恐天下不亂。



蛇無頭而不行，止暴制亂唯一方法就是拿起法律利器，徹底剷除罪魁禍首。既然京官和官媒已點名黎智英和李柱銘是勾結外部勢力的幕後黑手和漢奸代表，警告「玩火者必自焚，該來的懲罰終將來到」，港府還在猶豫甚麼？一味綏靖投降，不可能換來和平；繼續姑息養奸，香港只會萬劫不復！



