世界視線：富豪淫媒自殺亡　疑點重重待澄清

被稱為「元首級淫媒」、與美國政商界重量級人物有着千絲萬縷關係的富商愛潑斯坦，突然傳出在紐約監獄中上吊身亡。此案疑點重重，耐人尋味，最簡單一點，愛氏據報不久前曾自殺不遂，獄方理應加強防範，為何仍會發生今次意外？



愛潑斯坦上月二十四日在獄中被發現處於半昏迷狀態，當時頸部留下傷痕，而愛氏亦曾向有關方面投訴，稱自己有可能遭滅口。獄方一度將愛氏列入監控名單，並安排他每天進行精神評估，惟未幾便剔除出名單之外。饒是如此，根據懲教中心的規定，獄警必須每三十分鐘巡查一次，確保所有囚犯狀況正常，但獄方被指在通宵時段並未切實執行相關規定，結果愛氏被發現自殺已是清晨六時許，早就返魂乏術。



司法部長巴爾對此大為震怒，下令司法部檢察長徹查；聯邦調查局亦將介入調查。愛潑斯坦為何能在守衞森嚴的獄中兩度自殺，固然值得深究，但愛氏被控的罪行發生在十多年前，一直拖到現在才有機會接受應有的懲罰，本身已說明在美國，有權有勢者在法律面前更加平等。



事實上，愛潑斯坦早年在佛羅里達州與檢方達成協調，透過承認較輕罪名換取坐牢一年多的「從輕發落」，而且每天有一半時間可自由外出活動，甚至可返回辦公室上班。當時負責檢控工作的阿科斯塔，後來當了特朗普內閣的勞工部長，他最近被外界翻舊帳，指控其有「放生」愛氏之嫌，引發民意怒吼，結果黯然下台。



愛氏的「朋友圈」權勢熏天，特朗普及前總統克林頓均在名單之內，這就難免導致陰謀論滿天飛。說來諷刺，特氏跟克林頓家族不共戴天，在對待愛氏的態度上卻驚人地一致，雙方跟愛氏割席唯恐不及，強調已有十多年沒跟對方說話。特氏更抓緊機會將了克林頓一軍，他在社交網站轉載文章，暗示愛氏掌握克林頓不可告人的秘密，因而種下禍端。不管真相如何，在#MeToo運動方興未艾的今天，名人的陳年往事都會被放到顯微鏡下檢視，相信此事絕不會因為愛氏的離世而不了了之。



