功夫茶：民間自組滅鼠隊　皆因官僚實在廢

香港步入衰世，不祥之兆特別多。呢，日前又新增一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，呢宗個案係去年九月至今嘅第七宗嘞，全球八宗個案香港獨佔其七，你都咪話唔羞家。鼠患，無疑已經敲響本港公共衞生嘅警鐘喇！



喂，咪睇港府成日話加強滅鼠，實情係自今年五月公布本港三宗新增人類感染大鼠戊型肝炎個案以來，鼠患未見減退，全港十八區都驚現鼠蹤，香港淪為老鼠樂園。好似大埔咁啊，有區議員指出，因為屋邨有垃圾收集站，裝有食物殘渣嘅垃圾袋經常被人胡亂棄置，吸引老鼠翻箱倒籠光顧，加上數步之遙嘅迴旋處花槽有大批老鼠掘洞玩伏匿匿，真係死多兩錢重！



嗱，街坊經常投訴鼠患嚴重，又驚老鼠傳播多種病毒，苦不堪言，之不過你急佢唔急，食環署滅鼠不思進取，一味用老鼠藥呢啲老土方法，老鼠食慣好嘢，點會落疊啊。深水埗啲老鼠仲惡，後巷「自由行」不在話下，仲入屋咬爛家具，唔得你死。



既然官僚靠唔住，有區議員同地區幹事就同街坊組成滅鼠隊，廣置老鼠籠自行捕鼠，地點包括大埔運頭塘邨、深水埗福華街、昌華街同埋元州街等，呢啲地方人多食肆多，老鼠聯群結隊齊齊搵食，滅鼠隊將燒味、豬肉作餌，效果唔錯㗎，尤其係深水埗呢啲老區，有唔少「三無大廈」，即係冇業主立案法團、冇招聘清潔工又非食環署執勤範圍，咁老鼠入屋只能靠自己執生喇，唉！



有地區幹事話，自從組成滅鼠隊後，試過一晚兩三粒鐘已經捕到六隻大老鼠，叻過食環署職員多多聲！有立法會議員就十分欣賞群眾嘅民間自救智慧，不過咯喎，咁亦反映食環署無能啫。唔好話住人嘅地方鼠輩橫行，就算係康文署轄下公園，一樣有大量老鼠打洞洞，神出鬼沒，從來唔見食環署堵塞鼠洞，變相「助鼠為虐」。



睇到喇，廢衙門因循守舊，食古不化，一味沿用老鼠藥等低效做法，以致滅鼠成效不彰，浪費公帑。據講現時消滅一隻老鼠，要花成幾千蚊甚至逾萬蚊，認真妹仔大過主人婆！好心官老爺醒少少，曉唔曉引入有效嘅高科技設備滅鼠呀？頭腦咪實過花崗岩，改變吓思維，唔好成日抱住「唔做唔錯」嘅心態辦事，唔該踏實啲、積極啲喇！



不過講乜都係嘥氣，食環署誓神劈願話治鼠方法係參照世衞建議及技術指引，經測試有效先至採用喎。功夫茶就唔多信世衞指引就係「斷線三弦」──冇得彈嘞，有時要因應唔同地方有唔同環境需要，咪一本通書睇到老至得㗎，人講乜就信乜，好易被呃啫！



