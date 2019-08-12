特區警隊有新的人事委任，原副處長返聘出任臨時副處長，職責便是應對當前的暴亂。這顯示出在中央政府的督促下，特區政府要改變警隊處理暴亂的管理和策略，再不會是畏首畏尾、縛手縛腳的使暴徒與暴亂坐大，愈來愈失去控制。



事實上，警察行使公權力，關鍵是執法不偏頗，法律之前一概平等。希望新的管理和政策轉變後，可以改變一直以來的不合理偏差作風，重新樹立香港的法治精神，維護法制。



一是公平處理元朗事件，暴力衝突是非法，卻是雙方的，沒有黑衣人便沒有白衣人。警察要查的是誰先動手、誰還手。雙方對打，便是打架事件，雙方都犯刑責，不能因一方和媒體的叫囂便改變事件的性質，拘捕、偵訊的便不應只是白衣人而讓黑衣人可以逍遙法外。即使黑衣人蒙面，暫時辨認不到，警察也不能放棄追查，更不能以逮捕白衣人來討好部分媒體。



二是所謂「連儂牆」從一開始便是非法，侵佔、破壞公共設施，設立者犯法，不能縱容。當然，破壞「連儂牆」亦是犯了在公共場所刑事破壞之罪，警察要追究。但是，不可能由警察保護「連儂牆」以及非法破壞公共設施、設立「連儂牆」的暴徒，後者也是刑事犯罪，警察要首先拘捕審訊，並且把背後的策動者、支持者挖出來，同時刑之以法。



三是阻礙公共交通者，本身便是犯法，為甚麼警察不予逮捕？若因此而出現群眾抗爭，發生打架，也涉及雙方，不能由警察來保護肇事者及治罪群眾。



四是堵塞道路、設置路障者犯上更多的刑事罪行，警察不能驅散了事，而應強制逮捕。或許犯罪者眾，一時未能全部拘捕，警察也要當場拘捕部分，偵訊後追捕其餘，包括背後策動者和運送物資者。有物資便有資金來源、購買來源、運送的車輛等等，都容易有線索根據，可順藤摸瓜地追捕。



至於衝擊立法會大樓、警察總部、各區警署，涉及者都犯上嚴重罪行，部分立法會議員亦有重大嫌疑，警察不可能放過，更應追查追捕。



法治靠的是嚴格執法，今次暴亂由小而大，遍地開花，主要原因是警察執法不嚴，甚至放棄執法，根源不在前線員佐，而是警察上層，或許還牽連特首和保安局，應是後者畏縮，討好暴亂者，才會導致今天的爛局，使特區政府與警察看來無能為力、無法可施。這種人為假象（希望沒有背後政治陰謀），在中央政府督促下，警隊轉變應對暴亂的人事與手法，應該可以打破。