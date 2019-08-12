經過反修例風波、暴亂和林鄭月娥投降路線的衝擊，朝廷大張旗鼓的「中央全面管治權」已七零八落。北京在對港工作方針「怕」字當頭，「忍」字當頭，「支持、理解、尊重」林鄭「有效施政」的情況下，所謂中央全面管治權相當一段時間內恐怕已不宜再公開表述了，因為這樣會再「刺激」反對派、外部勢力和部分香港人，對「盡快恢復社會安寧」、「化解社會矛盾和紛爭」不利。這當然是一廂情願，香港反對派其實是毛皇帝說的景陽崗上的老虎，「你刺激不刺激牠，都是要吃人的」。



中央全面管治權一旦「被廢」，或朝廷「再不敢提及」，等於丟掉手中的打虎棍，就剩下被虎吃掉一途——「一國兩制」被吞入虎口也。朝廷提出中央全面管治權已有數年，但只聞樓梯響，不見人下來。這正是反中亂港集團、港英餘孽、外部勢力今次能夠「反修例」一舉成功，林鄭月娥高舉白旗，中央還不能不「支持」她，眼睜睜的看着香港局勢益加混亂失控的原因。



朝廷要落實中央全面管治權，有兩大前提，一是要有具體舉措，二是要有行使的決心和意志。然而這幾年來，中央一無辦法，二無決心，這已被反對派看得一清二楚，林鄭月娥也見得分明，她甚至會以中央必須支持行政長官和特區政府依法施政為「說詞」，要求朝廷不要「妨礙」她的「高度自治」權力，抗拒「中環西環行埋一齊」。



朝廷果然吃林鄭這一套，以為她「好打得」，以為只要「支持、理解、尊重」林鄭，她就會不折不扣的執行「管治好香港」的基本要求。自己糊塗加上被其所惑，中央遂把全面管治權閒置一邊，提出之後就不聞不問。這種態度和狀況，怎麼能不使香港亂到今天這種地步？此正中林鄭和反對派之下懷。



現在好了，修訂《逃犯條例》被廢，暴亂發生，林鄭月娥投降，反對派翻身，美西勢力明目張膽插手「管治」香港，整個香港的形勢大逆轉，「穩中向好」局勢早被打碎，中央全面管治權恐怕也就不能不像「修例」草案一樣，「壽終正寢」也！