一般不出手，出手不一般。在國家民航局發出重大航空安全風險警示之後，國泰航空不得不面對現實，將被控暴動罪的機師停飛，並解僱兩名行為不當的職員。這再次證明一個道理，掃帚不到，灰塵不會自己跑掉。期望港府平息亂局不切實際，要求國泰自律更是緣木求魚，只有中央部門出手，方能解決問題。



根據國際慣例，涉及嚴重刑事罪行的人根本不可能執行飛行任務。國泰沒主動採取行動，即使有市民上門請願也無動於衷，非要等到國家民航局發警示後才遵守，說得好聽是不負責任，說得難聽根本就是草菅人命。換作是在美國，這種機師早就被炒掉了，豈止停飛這麼簡單。反對派政客譚文豪指內地當局「未審先判」、製造「白色恐怖」，純屬賊喊捉賊，所有亂象都是他們製造出來，他們才是最恐怖的一群。而這種唯恐天下不亂的政客竟可擔任國泰機師，難怪該公司管理混亂，形象插水。



值得一提的是，國泰向員工發出的通知稱，中國內地是國泰的主要業務，大部分航線包括飛往歐美航班均需經過內地空域，法律上有必要跟隨民航局的規定。這說明甚麼？說明香港與內地唇齒相依，不僅社會、經濟、民生、文化等領域關係密切，航空領域更是息息相關，沒有內地支持，香港根本站不住腳。反對派千方百計與內地割裂，企圖將香港變成獨立政治實體，無異於癡人說夢，而那班揮舞英國旗美國旗的年輕人，更是幼稚無知。莫非他們以為英美會打救香港？會收留廢青？



民航局出招迫使國泰跪低，還說明了另一個事實，中央不是沒有能力平息香港亂局，只是想不想出手、何時出手而已。實際上，這場動亂已演變成顏色革命，英美等外部勢力赤裸裸介入，美國駐港外交官甚至公然接見港獨分子，這已不是港府能夠單獨應付，中央再不出來收拾亂局，香港勢必徹底滅亡。