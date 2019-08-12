香港總有一些人喜歡挾洋自重，經常想借外部勢力向中央及特區政府施壓，為求達到自己的政治野心，自甘淪為洋奴漢奸。香港眾志秘書長黃之鋒與常委羅冠聰日前被揭與美國駐港領事Julie Eadeh會面，黃羅二人是佔中學界骨幹分子，反中亂港前科纍纍，美國領事暗地接觸這些「港獨」組織頭目，不會安着甚麼好心，外界猜測極有可能密謀在香港攪局，中國外交部駐港公署緊急約見美國駐港總領事館高級官員，提出嚴正交涉。愛國愛港陣營反應甚大，有親建制媒體更披露Julie Eadeh與家人的個人資料。



美國國務院未解釋事件，反而批評中方公開女領事的個人資料，發言人奧塔格斯更口出狂言：「我不認為洩露一個美國外交人員的個人資料、照片、其子女的名字是正規的抗議行動，這是惡棍政權的所為，並非一個負責任國家的表現。」有記者追問奧塔格斯是否指中方是惡棍政權，奧氏清楚肯定確認自己就是這個意思。



這年頭荒謬的事愈來愈多，賊喊捉賊還竟然理直氣壯，血口噴人。別的不說，老美的厚臉皮一定稱霸全球。若要說惡棍政權，這個世上美國認第二，沒有人敢稱第一。是哪一個政權貫徹「逆我者亡，順我者昌」的霸權主義，一言不合便砌詞出兵把別國轟個稀巴爛？



惡棍不但動武欺凌，亦殺人不見血，一方面為了挽救自己衰退的經濟，大打寬鬆貨幣政策，影響全球經濟；另一方面，為了鞏固超級霸主地位，不斷在其他地區扶植傀儡政權，粗暴干預別國內政，派出代理人攪局，近期例子莫如南美委內瑞拉，香港亦深受其害，現下顏色革命示威中，不斷有人高舉美國旗，證據確鑿，如何抵賴？滿手鮮血的山姆大叔，哪處見他的手影，就沒有太平日子過。美國肆無忌憚張牙舞爪，漢奸裏應外合，香港才會出現如今的亂局。