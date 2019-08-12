《中國電影報》八月七日透過官方微博表示，「國家電影局消息，暫停大陸影片和人員參加二○一九年第五十六屆台北金馬影展。」台北文化部表示，金馬獎尊重電影藝術及創作自由，呼籲中國官方勿以政治干預文化交流。陸委會更公開斥責中共做法「極權、蠻橫」，扼殺演員們得到肯定的機會，此舉明顯是透過政治干預藝術，利用這個方式「赤裸裸介入台灣選舉」。然而，政治「不安分」，甚麼都要管，海峽兩岸的政府，五十步與百步之分而已。



去年金馬獎的統獨爭議，本來只是兩岸電影人在台上隔空政治對話，各自表述。台灣導演傅榆以《我們的青春，在台灣》奪得金馬獎最佳紀錄片獎，上台領獎致詞時有感而發：「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望。」大陸藝人涂們立即在頒獎時回嗆：「特別榮幸再次來到『中國台灣』金馬獎頒獎，我感到了兩岸一家親。」兩岸電影人利用金馬獎頒獎場合表達政治訴求，或許有人認為這樣會讓金馬影展失焦，不是很恰當，但是更加不堪卻是：蔡英文操弄兩岸電影人的統獨爭議，拉抬民進黨「九合一地方選舉」的選情。這算不算政治「滋擾」文化交流？



今天的台灣，是一個言論自由的國度，主張統一或獨立都不會被言論入罪，維權及「惡意評詆」政府施政更不會被控「煽動顛覆政府」罪。涂們在台灣講的話在大陸人眼中會覺很「屌」，但傅榆若在大陸金雞獎頒獎禮講同樣的話，後果堪慮。這令我想起美蘇兩大陣營冷戰時期的一個笑話：美國與蘇聯究竟哪一國比較有新聞自由？美國記者說，美國有高度的新聞自由，我們可以在白宮門前罵尼克遜。蘇聯的記者說，那有甚麼稀奇，我們也可以在克里姆林宮門前罵尼克遜！



七十年來，台海兩岸由「光復大陸國土」對「解放台灣同胞」的軍事對峙冷戰時代，到兩岸民間交流、和平共處的冷和時期，都是與政治脫離不了關係。兩岸掌權者的政治設想從來都不是以促進人民的最大福祉為目的，「民族復興」或「守護台灣」的口號當行，其實都是觀念的騙局，是統治者用來裹脅黨徒及以外的人群，以鞏固權力。不過，至少在台灣這樣的民主社會，你可以過問政治，也可以不過問政治；你過問政治的時候，不會有人說不准你過問，不會有人說你「尋釁滋事」，或者被扣上「煽動顛覆」的罪名；你不過問政治的時候，也不會有人強迫你非過問不可，更不會有人說你不「愛港愛國」。過問與不過問政治都是自由的選擇。這也許就是比較合乎人性的政治。