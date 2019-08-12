暴徒們反轉港九新界，前晚在大埔、沙田、紅隧、東九龍多處快閃打游擊，鬧了一整晚後，昨日又輪到港島區和九龍區遭殃，商戶被迫落閘，市民不敢出街，擔心暴徒隨時殺到家門口，防暴警又送幾個催淚彈送飯。連周末周日都不得安寧，這就是今日香港人的日常了。



最令人莫名其妙的是，即使警方要求港鐵封站，港鐵仍然堅持每晚提供「特別列車」將暴徒一車車送走，警方也懶得理會，各方面都彷彿有了默契一般，玩完一輪點指兵兵、拉了幾人或頂多幾十人就齊齊收工。看一看俄羅斯的普京如何對付示威者吧，這兩個月來當地一樣面對反政府示威，一樣有外國勢力煽動，但普京鐵腕鎮壓，警方是一車車大巴士將被捕示威者押走，至今拘捕逾千人。哪會像香港警察窩囊透頂，貓被老鼠戲。



當然，更令人看不過眼的還是港府一眾廢官。日前林鄭又率領一眾財金官員和商界代表見記者，羅列種種數據，形容香港在內憂外患之下經濟急速下滑，情況比九八年金融風暴和○三年沙士更嚴峻，商界更以哀求口脗求暴徒放他們一條生路。問題是，暴徒會聽得入耳嗎？明白香港經濟重要的市民根本不會上街搞事，會上街搞事的則不會理會經濟好壞，他們甚至最希望經濟愈壞愈好。對於這些「一無所有」的廢青、無業遊民、基層中的基層，他們認為破壞經濟「攬炒」能迫使港府讓步，令社會重新洗牌。高官擺出苦口婆心狀，不是對牛彈琴是甚麼？



為今之計，治亂世只能用重典，跟暴徒講道理根本嘥氣。可惜的是，香港警察欺善怕惡，只知對女記者「×你老母」，對住暴徒則硬不起來，而沉默的大多數同樣不敢發聲，不敢奮起對暴力說不。要是暴徒一上街，警方即果斷清場，一律以暴動罪即捕即審，沉默大多數紛紛站出來喝罵暴徒，他們還敢無法無天蠻纏胡攪嗎？