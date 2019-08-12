據說有親建制者乘近日香港之亂，嘗試圖謀特首大位，上京面見朝中要員，毛遂自薦，說：「未知大人認為由在下替上，擔當行政長官之位如何？」呵呵！結果當然是給對方一口回絕，自討沒趣，中央根本沒打算在此時撤換特首林鄭月娥。



可憐此地太多從政者不懂觀機，經常在不適當時候做不適當的事。說句笑話，自修訂《逃犯條例》惹起亂局之後，本欄大抵是在眾多評論中，最早斷言中央不會罷免林鄭月娥的，可能比黨報更早呢。我提出上述見解是在號稱有近二百萬人遊行反修例後的第三天，其時，香港民意的反彈力最強，我偏認為特首不會因此事而下台。



筆者經常強調分析問題不能「入錯線」，很多人以為民間反對聲音愈強烈，管治者下台的機會就愈大。那是對的，但只適用於民主開放的社會，在政權封閉的國度則不一定，還得斟酌時局、情理而定。



本欄早已說過，歷史上香港特區還沒有認錯下台的特首，當日發表文章時，這句話特意在篇中重複了一遍，因為此乃大原則問題。前任特首董建華、梁振英任內都曾惹起偌大風波，但二人俱不是認錯落台的，前者是在任內託病請辭，後者是任滿而離開，只是放棄角逐連任而已。



老董離職的時候，反對就《基本法》第二十三條立法的風波已經平息兩年，他不是在抗議聲音最強烈時下台的，否則在中央眼中看來，便是讓反對派養成其惡，這股歪風殊不可長。而香港反修例示威至今不過持續兩個月，有建制派人士便對特首大位起覬覦之心，那就叫不識時務。



又說句笑話吧，換我作為中央大員，由六月至今，在香港政界中，誰曾明示、暗示過想趁此亂局取林鄭而代之的，把他們的名字都記下來，往後歷屆特首的候選名單中永不錄用。因為這樣的人太不懂觀機，由他們治港，香港定是死路一條。