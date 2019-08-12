汴水東流無限春，隋家宮闕已成塵。歷史嘅輕嘆，老朽活到這把年紀，亦常輕喟人生易老，青春難延。眼見香江由一個「好客之都」變成「暴力之城」、「趕客鬼域」，內心唸着心經，一股怒火都禁不住湧上喉嚨椗！好玩唔玩，搞乜鬼？「萬人接機集會」啊！開講都有話，家醜不可外揚嘛！



喂！你哋向遊客呼籲「五大訴求，缺一不可」直情戇居！人家來香港旅遊消費，你哋就叫人關注反修例同埋警方使用武力問題！作為遊客，我真係要噴多句：浦你也摩！你哋自家啲蘇州屎成匹布咁長，關我叉事咩？家陣我想去尖東焗個桑拿，去半島歎個英式下午茶，浦也摩！遇着一大班黑衣人到處游竄，阻街堵車，又剪斷交通燈電線，堵塞隧道，阿哥，咁算點先？好嘞，即使想去香港仔食碗魚蛋粉，又遇着灣仔、金鐘一帶封路，唉！早知咁多阻滯，喺屋企歎冷氣好過喇！



天時暑熱，老朽都真係唔多明，部分香港人近排唔出街不但唔安樂，仲好似周身痕咁，不是嗎？銀髮族不是應該在家含飴弄孫為樂，或者晚景冇憂米嘅，飛去外國吃喝玩樂嗎？何苦要搞乜鬼「銀髮族遊行」，去律政中心大叫「鄭若驊下台」，仲有人狂呼「萬歲籲警，放下屠刀」，一把年紀，唔通真係老花兼白內障，只睇到警方「舉起屠刀」而睇唔到暴徒「飛磚擲石」，個個神打上身，義和拳附體？



老朽籲萬歲，人生苦短，回家享享晚福，靜聽老朽點首羅記嘅《前程錦繡》畀大家欣賞：斜陽裏，氣魄更壯，斜陽落下，心中不必驚慌，知道聽朝天邊一光新的希望……遊行呢家嘢，好心你哋啦，仲同後生爭嚟做乜噃！



呢！銀髮族遊行，啲家長慌死執輸，又來趁墟，發起所謂「守護孩子未來」親子集會及遊行，有啲小朋友更加打扮到好似參加嘉年華會咁，並拿着貼有「我要食雞蛋，唔食催淚彈」的雞蛋！一個衰世，難得有點創意！Yeah！