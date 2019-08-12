在外部勢力和縱暴派的煽動、策劃、包庇縱容下，極端暴力分子和激進示威者正在進行一場「暴力革命」，明目張膽打出「光復香港、時代革命」的口號，並且做出一系列毫無法紀的政治暴亂，試圖推翻現有制度和管治，公然挑戰國家主權和「一國兩制」底線，這是典型的「港獨」行為和「顏色革命」政治目標。



在縱暴派阻撓下，警方執法舉步維艱，暴力衝擊不斷升級，且蔓延到全港各區，毫無停止迹象。暴徒人數眾多，在多區非法集結、堵塞交通、縱火掟磚、圍堵衝擊警署，甚至於機場發起「接機」集會，令警方疲於奔命，應接不暇，使香港陷入極度混亂之中，法治和經濟受到嚴重損害。



事實證明，反修例風波引發的示威活動已完全變質，香港社會正被「港獨」暴徒騎劫。中聯辦大樓被暴徒們衝擊破壞，國徽更被侮辱損毀；尖沙咀的五星紅旗也被丟入大海，暴徒們將「港獨」旗懸掛，反覆高叫「時代革命」口號。這一系列赤裸裸的「港獨」顛覆行動已經證明，他們劍指中央權威及「一國兩制」，抱着「玉石俱焚」的心態做出傷害民族感情的行為，甚至要把香港變成「暴力革命運動」的示範區，是極其危險、無法容忍的行為。



當前，「港獨」們並無任何收斂迹象，其背後搞手及金主仍在秘密支持、煽動、策劃一輪又一輪的「禍中亂港」行動，以完成洋主子所下達的政治任務。只要罪魁一日逍遙法外，暴亂就無法停止，香港就永無安寧。



香港正面臨回歸以來最嚴峻時刻，國家主權及「一國兩制」不斷受到挑戰和衝擊，如果這場暴亂不能及時制止，將會演變成無可挽救的政治危機。



對此，當局應迅速拘捕暴亂的主腦人物，擒賊先擒王，將其繩之以法，方能有效制止暴亂，維護法治。