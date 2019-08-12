河南鶴壁日前發生瓜農抓偷瓜賊，因撞到小偷，反被警察要求倒賠偷瓜賊三百元一事。無獨有偶，河南固始縣日前發生貨車翻側，車上三十三噸坑渠蓋被村民哄搶搬空，但當地警方卻表示「沒人在場看護不算哄搶，小量侵佔構不上犯罪」，引發社會關注，輿論普遍對警方胡亂執法及不作為大加撻伐。



兩宗事件都涉及警察執法問題，但都並不複雜。所謂「不問自取，是為賊也」，即便是沒有學過法律的普通百姓，也能夠大致分辨清楚是非。比如坑渠蓋事件，一般人看來，村民在貨車翻側後趁火打劫，把他人物件強行據為己有，已屬侵佔行為，警方理應責令村民返還哄搶的渠蓋。



又比如偷瓜事件，在別人的瓜田肆意摘走大量西瓜，任何人都會認為是「偷瓜」，惟瓜農多次報警，指西瓜被盜竊，但警方都以被竊數量不多為由拒絕立案，也未採取其他措施，而小偷與瓜農糾纏跌倒後報警，警員卻認為小偷是「摘瓜」，反而責令瓜農賠償。這樣的執法者，如何讓民眾信服？



雖然兩案中的涉事警察均已遭停職，兩地公安部門亦已道歉，但事件卻折射出內地基層執法人員知法不執法，或胡亂執法，以及不作為的冰山一角。而諸如這類「黑白顛倒」的執法爭議，幾乎每天都會發生，典型案例包括：早前福州市有男子因救助一位被性侵害女士脫險時，踹了施暴男子一腳，對方宣稱受傷並報警，救人男子反而被警方拘留十四天；廣西桂林去年有市民與潛入家中行竊小偷搏鬥，導致對方摔倒死亡，結果他被以過失致人死亡罪起訴。



事實上，警察一言一行都代表着法治威信，時刻扮演着社會秩序維護者的角色，公平公正執法乃應有的本分，結果不但未能有效懲戒哄搶、偷盜等歪風惡行，反而懲罰受害者，這樣做何止是在鼓勵違法犯罪行為，根本是在倒行逆施，迫害良善，讓民眾接受不公道結果而無任何選擇，最後變成誰不要臉誰佔便宜、誰卑鄙誰得益。現今社會群體性事件高發，警民關係持續惡化的背後，有些就是警方執法不公引發民怨。



當然，也許對內地警方而言，偷盜案件只是小事，但大案要案又如何呢？例如湖南教師被黑幫殺害埋屍操場十六年，若不是中央掃黑督導組介入，還不知要沉冤多久？而同樣在湖南，一名曾舉報貪官的教師十七年前被槍殺，命案至今依然未破。可見部分基層警員不僅是小事不作為，對人命關天的命案，也未必都會視為大事，甚至是包庇，近期各地大批公安被指充當黑惡勢力保護傘受查，亦是最有力的證明。



近年來，中央高層反覆強調「群眾身邊無小事」，敦促官員必須全心全意為人民服務，只可惜，中央的口號震天價響，到了基層卻無聲無息。警察本為保護人民生命財產安全之公器，但如今不是偷懶不作為、亂作為，就是警匪一家，貪贓枉法，無惡不作。當警方無法保一方平安，而且使社會矛盾更趨激化，苦的自然就是普羅大眾。