神州觀察：名人故里眾官爭　勞民傷財求政績

內地不少地方政府熱衷於所謂的名人經濟，期望通過文化搭台、經濟唱戲，刺激當地經濟發展。為此，各地湧起一股爭搶名人故里的熱潮，電影《哪吒之魔童降世》近期大熱，隨即就有四個地方政府宣稱自己是「哪吒故里」。



四川宜賓附近的南廣鎮古名「陳塘關」，而《封神演義》中李靖鎮守的就是陳塘關，宜賓於是宣稱，哪吒當然就出生在此。四川江油官員則指，當地的非物質文化遺產名錄中有「哪吒故事及民俗」，因而應在江油。天津靠海，還有村莊叫陳塘，更有理由認為在天津。而河南南陽西峽縣的理由也很簡單，因為當地建有兩座哪吒廟。



哪吒是神話傳說中的人物，在歷史中並非真實存在的，爭搶名人故里的目的很明顯，希望用名人搭台，好唱旅遊經濟的戲。諸如此類的名人故里爭奪戰遠不止一個哪吒，近年來，持續喧囂的故里之爭，包括三皇五帝、先秦諸子、三國群英，甚至連齊天大聖孫悟空等一類文學人物也被捲了進來。



即便是西門慶這樣的淫賊惡霸，亦曾爭得不亦樂乎。例如山東省陽谷縣、臨清縣和安徽黃山市相繼打出「西門慶故里」招牌，彼此競爭不息，三地政府分別為「西門」文化產業加大投入，譬如陽谷縣復原西門慶和潘金蓮的幽會地點；臨清縣重修王婆茶館、武大郎燒餅舖；黃山則開發西門慶故里。



名人故里之爭，表面看是文化之爭，本質上是利益之爭。自從文化旅遊業被劃入文化產業，名人故里即是文化旅遊。由此，各方紛紛祭起名人故里的大旗，行地方經濟發展之實。在一些地方政府看來，爭搶名人認祖歸宗，意味着不盡的鈔票滾滾來。有的地方不僅是爭出生地，連墓地也爭，例如曹操墓地之爭就曾沸沸揚揚，某地市長更透露，曹操墓地之爭，能給當地帶來四十多億元收入。



只不過，歷史名人爭奪戰消耗巨大，有些地方為了弄出有力證據，不惜大興土木，弄出許多人造的歷史遺迹和景觀園區；有的地區請專家找學者，搞論證會研討會；有的地方在電視、廣告上大做文章。但不要以為一些地方爭名人爭得頭破血流，地方政府保護名人故里的意識就真值得稱道。別說那些所謂故里可能子虛烏有，即便曾存在過，也早已毀於煙波浩渺的歷史或百孔千瘡，現實中真正有價值的文物往往愈來愈不被珍視。



歸根究柢，名人之爭實際上就是地方官員政績之爭，不僅是牽扯經濟利益，甚至牽涉腐敗，因為只有搶到名人才有工程，所以各地才勞民傷財，不擇手段、不問香臭、不分忠奸，掘地三尺，高攀歷史名人，就連西門慶這樣的淫賊也被重新發掘出來，未來爭奪秦檜、吳三桂這一類漢奸故里的鬧劇，相信很快就會上演。