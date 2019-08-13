功夫茶：警示面前再敷衍　國泰好快變垃圾

俗語話齋，唔食鹹魚口唔腥，唔做壞事心唔驚。之不過一度淪為「香港之恥」嘅國泰航空，因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌，曾經係全球最佳卻搞到今時今日聲名狼藉，一切業障皆是自找的！



呢！國泰劣績真可謂罄竹難書，好似超賣機票夠狼死，將人客當「人球」咁踢，被乘客嘲諷佢「待客如垃圾」，認真丟架！仲有啊！早年又錯判大勢，前幾年燃油對沖輸錢輸成億億聲，搞到業績長年見紅，結果黑狗偷食，白狗當災，除了大加燃油附加費，服務水準卻江河日下，竟然大搞「劏位」，改裝機艙增加座位，波音機經濟艙九個位變十個，乘客慘變沙甸魚，有顧客谷到爆，指國泰「慳皮，廉航化，賺到盡，以後唔坐」。



唉！國泰啲衰嘢好似一匹布咁長，功夫茶講一千零一夜都講唔晒！



咁啦，不如講番啲近排嘅糗事。嗱！早前有國泰機師被控暴動罪，再有國泰員工將警員嘅航班資料惡意洩露，再到大批國泰員工響應大罷工。喂！阿哥，一間標榜「因為用心，所以着緊」嘅航空公司，原來員工係同漢奸黎一擔擔，都係站在反中亂港最前線，即係「因為用心不良，所以着緊扮嘢」！國泰扮服務市民，漢奸黎就扮民主鬥士！



嗱！並非功夫茶亂吹水，日前國家民航局已向國泰發出重大航空安全風險警示，嚴正提出三點要求，其中包括禁止曾參加非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及有過激行為嘅人員飛內地航班及須向內地提供所有飛往內地航班嘅機組人員身份資料等。日前兩大官媒又輪流炮轟國泰，對其今後保障最高標準嘅安全飛行，同埋應有嘅服務質量存在疑問喎！換句話講，分明指國泰立場唔夠堅決，影響乘客信心啫！



呢嗱！官媒警告國泰遲來嘅補鑊，以「擠牙膏」方式處理，唔鹹唔淡，懲罰參與暴力衝突員工時嘅方式一味敷衍，在商業實體上「搞政治」，卻在大是大非面前「扮中立」，未能對參與極端活動嘅員工，「該停飛的停飛、該處罰的處罰、該整改的整改，警示面前，豈容打哈哈！」



嘩！官媒嘅嚴正警告，睇來並非兒戲！國泰唔好又側側膊唔多覺，若然又假扮中立，以為打哈哈又可呃神騙鬼，用心不良，着緊扮嘢，而不是「一棒一條痕，一摑一掌印」，到時失去內地市場，咁就喊都無謂。咪話功夫茶未卜先知，國泰若不知羞恥，把警示當垃圾，好快自己亦將變垃圾！