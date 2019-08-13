世界視線：阿聯酋撤出也門　南方軍挑戰沙特

也門內戰持續五年，六萬多人被殺，一千萬人淪為餓殍，一百萬人感染霍亂，八萬五千個兒童餓病至死。現代社會發生如斯慘劇，自詡文明的國家卻擺出一副愛莫能助的姿態，暗中售武大發戰爭財，將平民推向更水深火熱的境地。這一場沙特和伊朗開打的代理人戰爭，雙方都無力收拾殘局，談判各方都意興闌珊，最新連阿聯酋也宣布撤兵，卻並不代表戰事將因此結束。



相反，也門形勢更趨複雜，阿聯酋扶植的南方過渡委員會（STC）突然與親政府武裝接連爆發衝突，奪取聯盟軍的據點，佔領亞丁，司馬昭之心路人皆見。STC一直爭取在也門南方建國，假意攻打青年運動，趁機擴張版圖。如今成功獲得屬於自己的地盤，STC便獅子開大口，要求與沙特展開政治協商，猶如發動政變。沙特則警告STC盡快撤出亞丁，否則會採取行動，上演一場內戰中的內戰。



沙特與阿聯酋嫌隙日深，前者支持也門總統哈迪，後者則質疑其能力及穆斯林兄弟會的背景。阿聯酋在也門南部建立政權，可望在亞丁灣建立自己的航運據點，保障其運油路線。這場戰爭的目的，由原初打擊伊朗的勢力擴張，漸漸變成諸侯瓜分利益的爭奪戰，比起敍利亞的派系鬥爭更複雜。沙特軍隊坐困愁城，眼見也門這塊雞肋食之無味，棄之可惜，又逢STC興波作浪，完全一籌莫展。美方專家形容此役如同越戰的泥淖，沙特雖然已萌退意，但由於尚未取得「有形的勝利」，鳴金收兵便等同自取其辱，愧對三千名陣亡士兵。於是，戰事只會僵持下去。



阿聯酋搖身一變，成為這場代理人戰爭的第三方。它精明地決定全師退出，留下沙特陷於苦戰，既立於不敗之地，又可削弱利雅得的實力。其狡猾之處，就是施展驅虎吞狼之計，培訓數萬名STC民兵，更在撤走時留下大量重型武器。STC之所以有能力拿下亞丁，全賴那四百架阿聯酋留下的裝甲車，阿聯酋此舉等同向沙特宣戰。也門內戰已形成哈迪政府、青年運動和STC三足鼎立的局面，收拾無望。