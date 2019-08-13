正論：止暴制亂失良機　示威港插翼難飛

一萬年太久，只爭朝夕。毛澤東深明革命運動最着重時機，分秒必爭。特區以林鄭月娥為首的班子沒有實戰經驗，妄想與反對派「大和解」，六月九日及六月十六日兩次反修訂逃犯例大遊行後未有及時出招，本報正論及功夫茶先後十四次提出警告，政府無視危機，等到現在「顏色革命」成形，毒瘤發作，已盡失救亡先機，令人為之扼腕，本報八月六日標題「縱容暴亂陷絕境 玉石俱焚早注定」正論道破特區政府恨錯難返的處境。



大錯鑄成，拖拉兩月的亂局愈發難收拾，港澳辦也忍不住開腔，林鄭政府才如夢初醒，打出「止暴制亂」口號，加強執法力度，短短數日拘捕人數及發射催淚彈數目激增。壓力愈大，反抗愈大，示威者的行動一再升級，殺入機場，本來一連三日的「萬人接機」鬧劇幸未釀成重大事故，以為大步檻過，想不到因為周日衝突事件，第四天繼續機場示威，更導致下午大部分航班需全部取消。



不難想像，警方若不果斷迅速清場，繼續玩兵捉賊遊戲，示威者很大可能會重演一四年佔中的翻版，佔領機場。機場是香港面向國際的大門，假若被佔領等於捏住香港的咽喉。另一方面，多個行業紛紛出現反對政府的聲音，有部分醫護甚至在公立醫院請願，表示將展開罷工。醫療服務亦是政府另一個軟肋，兩處要害受制於人，香港實在插翼難飛。



民不畏死，奈何以死懼之。同樣道理，林鄭班子近日不斷大打經濟牌，強調經濟正步進衰退期，示威暴潮將會令香港陷入萬劫不復。這番話對示威者而言，無異是對牛彈琴，他們早揚言不惜拖垮香港經濟，誓要玉石俱焚。高官說話的目標顯然是大眾市民，希望他們能衡量利害，與示威者割席。這個如意算盤能否打得響還是未知之數，但施政無能，失盡民心，已是不爭的事實。示威暴潮只是駱駝背上的最後一根稻草，香港日積月累的經濟困境，政府難辭其咎，特首與司長們空口講白話，平亂無方，振興經濟亦沒有良策。高官們網誌談兵，淪為鍵盤戰士，坐困愁城，坐以待斃。



香港是國際金融中心，淪為示威之都，本來在全國城市首屈一指，近年競爭力大幅下滑，深圳等城市有後來居上之勢，最大原因是政府不思進取，長期「食老本」。歷屆政府遇上難關便向中央乞援，像當日沙士令百業蕭條，中央便開放個人遊，為香港零售業及旅業注入回魂丹。經此一役，內地人已覺得香港這個孩子經常喊求中央的奶水，卻又整天吵吵鬧鬧，不懂知恩圖報，反而添煩添亂。特別是中美貿易戰拉鋸，重新展開談判，你一拳我一腳，雙方肉搏，特區卻在這時拉中央後腿，正中美國下懷，多得漢奸洋奴潛伏多年發功。



止暴制亂徒具口號，市民已對政府失去信心，相信最後又是求助中央，等待出手派來救兵，不論是在經濟上還是平亂回復社會秩序。一國兩制所託非人，高度自治慣了搖尾乞憐，庸官還有面目對香江父老嗎？示威者的目鏡口罩拿去遮醜吧！