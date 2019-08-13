可能由於選舉的形勢不佳，美國總統特朗普急於扭轉劣勢，中美矛盾本來有的一點緩和時機，也在瞬息之間突然消失了。美國對中國餘下出口美國商品全部加徵百分之十關稅，制裁中國企業；中國反制，停止所有自美國的農產品採購，中國亦與俄羅斯一起在南韓附近海空域作戰機巡航。與此同時，美國副總統彭斯會見美國資助的海外反中團體，在香港則是美國駐港總領事館官員與港獨組織成員商談，本來在日本大阪元首會議時似乎暫時緩和的協議便立即消失。



美國是不停地背信攻擊中國，中國則不再迷信美國的承諾，為了國家的利益，不再委曲求全，而是堅決對抗，在貿易談判是這樣，在南海問題是這樣，在台灣問題、香港問題上更加不會讓步。



於是，美國原本把香港今次事件定為暴亂，現在則定為內部不穩，下一階段中美關係更為惡化、美國介入更深時，便大有可能定為革命，並因香港有革命，特區與中央政府鎮壓時便會採取更具攻擊性的制裁，包括香港不少港獨人士所要求的。



香港的暴亂屬於美國策動的「顏色革命」，與在別國策動的「顏色革命」不同。香港背後還有中央政府，特區政府的領導投降的話，中央政府也不會容許香港淪陷，必然出手。故此，美國在香港策動「顏色革命」，最高的目標是爭奪治權，把香港從中國對外的窗口轉變為反共基地，搗亂中國的發展，特別是最具競爭力的珠三角。此所以在今次暴亂中，給大學生、中學生灌輸的是革命，革命是破壞，破壞香港的經濟，不顧一切，也不惜一切，使學生像洗了腦地一心一意要破壞香港各個方面，癱瘓經濟，甚至不惜搞出人命（當然是別人的性命，不是這些暴民學生及他們背後老師的性命）。



美國的計劃是以香港的亂來牽制中國，和中國談判。中國讓步，美國便抑制香港的暴亂；中國強硬，便把香港的暴亂升級。對美國來說，花的錢不多，不過是幾個億，都可以在香港股市中賺回來。用的人力也不多，因為美國已經在香港部署了幾十年，還有英國和台灣的協助。也因為香港親美國的人眾多，從十多歲到六、七十歲的，不少甘心賣國賣港，香港的商界和專業界也似比老百姓更願意賣國。



事實上，對於美國來說，哪有像香港這樣的中國地方，會熱衷於賣國賣港、賣身為奴。香港不會獨立或歸英歸美，只是因為中央政府堅持，才有回歸。回歸不去殖民地化，不進行根本改革，不爭取廣大人民的民心，回歸便只是空殼，方便美國甚麼時候來予取予求，止暴制亂後挑戰還大！