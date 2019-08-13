毛皇帝遭到對手猖狂進攻時，多次表示，他們一定要和我們較量，你想避免也避免不了，我這個人一直奉行三條政策，第一不為天下先，即不打第一槍；第二退避三舍，講究一個「讓」字；第三禮尚往來，君子動口不動手，小人動手，老子也動手。今次反修例風波和暴亂，面對反中亂港集團和美英外部勢力的猖狂進攻，如果毛皇帝還在，會不會也採取這三條政策呢？



事實上，這樣的鬥爭策略，北京早已運用得爐火純青，今次反對派也難逃被這三大「政策」重創。毛皇帝還說，敵人總是過高的估計自己，過低的估計我們。他們搗亂，失敗，再搗亂，再失敗，直至滅亡，這是規律。



今次反對派藉反修例發動進攻，是蓄謀已久、準備多時的較量，不可避免。他們是瘋狂主動進攻的一方，規模空前、氣燄空前，他們打響了第一槍，萬炮齊轟。朝廷在林鄭月娥嚇破了膽，執意要「跪低投降」換取「緩解社會紛爭」、換取「恢復安寧」的情況下，在觀察林鄭到底葫蘆裏賣的甚麼藥，看看能否以所謂香港方式解決問題的情況下，在香港之亂尚未威脅到內地的情況下，「支持、理解、尊重」了林鄭的做法。此退避三舍，靜觀其變。直到動亂延續，暴力加劇，遍地狼煙，「小人動手」兇狠殘暴，朝廷就不能不發出嚴厲的「動手」警告。朝廷港澳工作大臣說，中央絕不會坐視不管，按照《基本法》的規定，中央有足夠多的辦法、足夠強大的力量迅速平息可能出現的各種動亂。這就是毛皇帝說的，小人動手，老子也動手。



不過，從總體勢態發展而論；從反中亂港勢力和暴徒們瘋狂動手多日、荼毒糜爛地方，威脅傷害香港市民生命安全、財產而論；從香港國際聲譽、法治、經濟、民生已蒙重大損失而論，朝廷的「禮尚往來」、「老子動手」的表態還是姍姍來遲也。



毛皇帝說的上述三大「政策」流程，能控制在一個月內會好很多，局面不會這麼糟、這麼爛、這麼嚴峻。這裏有一個貽誤戰機、誤判過久的問題，若毛皇帝處理，會當機立斷的。