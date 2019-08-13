在網上聽到一個故事。有位少女參與反對派遊行示威，起初有所顧忌，只是跟大隊行行企企，不敢稍越雷池一步。後來朋友告訴她，不必顧忌，萬一出事，律師團隊會幫助。少女於是放膽衝擊，結果被警方拘捕。然而，當她撥通律師電話後，對方竟告訴她，對不起，你不在我們的名單之內。



這大概是真人真事。不少年輕人參與遊行示威，本來只是抱着趁熱鬧的心態，只因受到反對派唆擺和反中亂港傳媒荼毒，以及豬朋狗友慫恿，才會愈陷愈深，終於淪為暴徒。



當然，暴徒也有等級之分。高等的可獲美英等外部勢力直接保護，甚至成為座上客，沒有後顧之憂；中等的即使不能獲得美英直接保護，也可以獲得金錢和物質資助，以及法律團隊支援；低等的則沒有這些待遇，只能食自己，而且刑責自負。最可憐的也就是這種低等暴徒，他們以為自己是為了理想，是在爭取公義，其實他們根本不知公義為何物，也不知違法亂紀將會付出甚麼代價，更不知自己走上了一條不歸路。



難怪古人說，誤人子弟，罪大惡極。反對派利用部分年輕人的幼稚無知，將他們當作政治炮灰，心腸歹毒，令人齒冷。更可悲的是，有些家長不但沒有教導子女遠離暴力，反而把子女引向邪路。日前有批家長發起所謂「守護孩子未來」親子集會及遊行，聲稱警方使用武力「超乎想像」，擔心子女日後生活處處受壓，因此要「企出嚟保護小朋友」。這根本是顛倒是非，混淆黑白，他們不是在保護小朋友，而是在摧毀幼苗。難道他們都是選擇性失明，看不見暴徒到處搗亂破壞？難道他們希望自己的子女日後也成為暴徒？



子不教，父之過；教不嚴，師之惰。這一代年輕人被毀，反對派有責任，港府有責任，學校有責任，社會有責任，家長更有責任。這是香港的宿命，也是港人的共業，所有人都必須買單。