香港暴力示威潮愈演愈烈，政府止暴制亂無方，特首林鄭月娥大打經濟牌，希望民意轉向，政務司司長張建宗和財政司司長陳茂波周日分別在網誌發言向公眾說項，又是從經濟考慮動之以利。



張建宗貼文沒有新意，又是說連串暴力行為已對本港商業活動造成負面影響，訪港旅客持續下跌，內憂外患下，經濟逆轉不會短時間消失，比沙士及金融風暴時更嚴峻。陳茂波同樣陳腔濫調，稱香港正進入非常困難的經濟環境，加上外圍金融環境，不穩定的風險增加，激進抗爭、暴力衝擊及不合作運動，令疲弱的經濟受更沉重打擊，呼籲市民與暴力割席。



兩位司長的說話缺乏實質方案，坐收比美國總統更高的人工，卻交出如學生般的作文，老師也會叫重作的水平。當然，說離譜兩位男司長怎都比不上三司中唯一的女司長，位居律政司司長，卻實際做其「避政司司長」，怠惰失職，鄭若驊是反修訂《逃犯條例》風波頭號罪人，五次相關立法會會議缺席四次，解說不力令修例失敗導致示威潮。民間提出的五大訴求，包括撤回六一二「暴動」定性及不檢控示威者，鄭若驊不敢面對公眾，躲在電腦屏幕後做其「鍵盤戰士」，只是透過網誌回應。林鄭月娥日前現身交代現時局勢，應該做護法的鄭若驊卻不出現，好像林鄭才是她的擋箭牌。鄭的民望「墊司底」、醜聞不絕，林鄭為何聲稱到了與示威者玉石俱焚的地步，今時今日依然死攬這塊負資產，簡直不可思議，不知所謂。



法律界人士遊行反對政治檢控，特意往律政中心要求鄭若驊出來會面，鄭亦繼續龜縮，更新網誌發貼離題萬丈，連同行都恥與她為伍。張建宗、陳茂波兩位司長再不濟，與她相提並論，都會覺得受這位豬隊友拖累。納稅人的血汗金錢用來供養鍵盤戰士，也是冤了。高官靠網誌救港，難怪年輕人抱怨看不見希望。