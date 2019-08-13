香港正走向「時日曷喪，予及汝偕亡」的斷港絕潢，不見出路，甚至是死路一條！面對這樣一個危疑震撼、人心惶惶的困局，主要官員不是寫網誌，便是開記招；不是表示憤怒，便是譴責暴力；乃至警方每天開記招簡報「止暴制亂」，根本無法「撥亂反正」，因為「亂源」在林鄭及其領導的政府。至於港澳辦三不五時召開新聞發布會或發聲明，為事件定性，遣詞用字愈來愈嚴厲；譴責暴力，主要還是撐警。逾越分際的「綏靖」或「警告」，都只會令香港更加分化，這是顯而易見的。



十年前讀過的一本書《沉默的串謀者》，書中所寫的，正是我們這些年所經歷過的事的總和，我們之中許多人就是「沉默的串謀者」。中國人不是常說「姑息養奸，縱欲養惡」嗎？「世上許多不幸，源自沒有說出口的事。當我們眼見真理卻不發一語，就是我們開始死去的時候。」仍然繼續擁護這個殘民以逞的政府的「愛國愛港」人士，特別是建制派政客，不妨細讀這本書，看完以下這段話都沒有感覺的話，恐怕就是「開始死去的時候」：「說來諷刺，沉默串謀的存在，部分是出於維護團結之故，然而由於它阻礙了誠實、互信的關係所不可或缺的開放性溝通，反倒傷害了群體的團結。為了保護群體，沉默的串謀往往反倒讓群體機能出現障礙。沉默也會導致道德淪喪，因為它打開了傷害的大門。這就難怪沉默連同秘密，會成為違法亂紀者的一大武器。畢竟，殘酷和墮落都在黑暗中滋長，要驅除他們，你們必須投以最明亮的光芒。」



馬丁路德金有一名言：「我們這一代人必將感到悔恨，不單單為了惡人可憎的言行，也為了好人可怕的沉默！」那是回應一保守白人的來信指種族平權遲早會來臨，耶教也是花了二千年，才有現在的進步，暗示馬丁路德金並不需要組織激進的公民抗命。馬丁路德金說，時間是中立的，如果民眾有持續不斷的抗爭，改變終會來臨；相反，若民眾因循苟且，社會只會停滯不前。過去二十年的香港，就是面對不義，大多數人的表現都是「可怕的沉默」！正如魯迅所言：「慘象，已使我目不忍視了；流言，尤使我耳不忍聞。我還有甚麼話好說呢？我懂得衰亡民族之所以默無聲息的緣由了。沉默啊，沉默啊！不在沉默中爆發，就在沉默中滅亡。」我們活得愈久愈容易沉默，這不是對現狀的無力感或無奈，而是屈從沉默，串謀沉默，然後內心死寂，最後在沉默中滅亡！



今年春夏之交香港的「己亥事變」，有人在沉默中爆發，更多的人選擇在沉默中死亡，到最後就是香港之死！