香港，已經成為暴徒樂園。他們喜歡堵路就堵路，衝擊就衝擊，縱火就縱火，港九新界沒有一處不是他們打游擊之地，市民雞飛狗跳，車輛動彈不得，商戶急急落閘，比打機好玩多了。最匪夷所思的是，過去以法治理性見稱的香港，竟有不少人鬼迷心竅，堅持所謂的「不割席、不譴責、不篤灰」，助長暴力橫行，令暴徒更加囂張，令亂局更難收拾。



疾風知勁草，板蕩識忠臣。很可惜，面對回歸以來最嚴峻的政治亂局，港府「十四萬人齊解甲，更無一個是男兒」，高官只知龜縮，完全沒有應對之法。林鄭一味哭喪着臉說經濟急速惡化，陳茂波、張建宗寫網誌警告失業潮、倒閉潮即將到來，盡說一些人所共知的廢話，卻不見這些月薪幾十萬元的「精英」有何方法解救香港於危難之間，暴徒「攬炒」的決心反倒更加高漲。



他們講到明，不惜代價做盡一切違法損人之事，就是要摧毀香港經濟，搞到香港民不聊生，逼港府投降跪低。他們根本不管基層市民手停口停，不管中產要錢交租供樓，不管商界冇啖好食，他們只要得到他們要得到的，哪怕希特拉翻生也不能阻止他們「違法達義」。



很明顯，幕後黑手不肯收手，年輕人殺得性起，警方指揮混亂，根本無法控制局面。剛過去的周日，港九新界烽煙四起，完全失控，美國旗、英國旗、港英旗到處飄揚，試問今日之香港，竟是誰家之天下？



中央一直希望港府和警方能力挽狂瀾，事實證明所託非人，他們只是扶不起的阿斗。明眼人都知，外部勢力和洋奴漢奸一心逼中央出手，亟欲重演「六四」，讓國際社會有藉口制裁北京。這一切都因為中國發展太快，經濟實力太驚人，令美國為首的西方社會震驚。既然遏華反華不以人的意志為轉移，中央是否可以更放膽一搏？制裁國泰是個好開始，還望更多果斷措施陸續有來。